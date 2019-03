publié le 21/03/2019 à 08:35

Elle est l'une des créatrice de robes de mariée les plus courues de la capitale. À seulement 32 ans, Laure de Sagazan est à la tête d'une équipe de trente modélistes et vend ses robes dans le monde entier. Sa marque de fabrique, ce sont ces robes bourgeois-bohèmes en soie et dentelle.



À l'approche du printemps, sa passion des belles matières se décline à l'infini. "On développe des pièces un peu plus en marge de la robe avec une combi-pantalon, une pièce qui rencontre pas mal de succès chez nous", explique la créatrice.

L'idée de créer sa marque lui est venue il y a 8 ans, elle est alors styliste dans le prêt-à-porter, et sa cousine lui demande de réaliser sa robe de mariée. "On s'est amusée à créer une robe inspirée des robes de nos grand-mères donc très à l'ancienne et j'ai eu un gros déclic pour ce produit que j'ai trouvé génial à faire parce qu'on peut toucher à des belles matières." s'enthousiasme-t-elle.

Un savoir-faire 100% français

Cette Lilloise d'origine décide alors de lancer sa première collection. Dentelier, brodeurs, tisseurs, ici tout est 100% français. Laure peaufine les détails d'un futur modèle de sa collection sur un mannequin. La réalisation de chaque robe prend 5 à 6 mois. Un modèle coûte en moyenne 3.500 euros.



"C'est une robe qui est précieuse. Dans un monde parfait, on imagine que la mariée la transmettra à sa fille, c'est une robe qui aura d'autres vie donc ça nous tient à cœur qu'elle ait des finitions parfaites."



Pas forcément à la portée de toutes les bourses mais s'offrir une robe d'exception peut aussi coûter beaucoup moins cher.

Des robes de mariée à louer

À Saint André de Cubzac, près de Bordeaux, Samira Geneix loue des robes de mariée et renouvelle sa collection chaque semaine : "On a des robes qui sont avec du volume, des robes avec du laçage, on mise beaucoup sur le laçage, ça permet d'adapter les robes à toutes les morphologies". Une formule qui a séduit Camille, 31 ans, esthéticienne : "Si on veut une belle robe, il faut au moins mettre mille euros et moi mille euros je trouve que c'est beaucoup".



Louer sa robe ici coûte entre 180 et 320 euros pressing compris! Un choix économique et écologique fait par de plus en plus de françaises.



"Quand on a des enfants, plein de frais qui se rajoutent au dernier moment c'est vrai que le prix de la robe est important et avec une qualité comme ça c'est bien !"

Et si je faisais ma robe moi-même?

Louer, c'est une hérésie pour certaines qui n'hésitent à voir beaucoup plus loin. Julie, 30 ans, se lance dans un nouveau projet: coudre sa propre robe de mariée. Elle a pris rendez vous dans un atelier où la prof de couture va la guider sur place et sur internet. Cette plateforme compte déjà 30.000 élèves en couture mais jusque là très peu se sont risquées à la robe de mariée.



"J'ai découvert la couture il y a à peu près 4 ans et donc depuis je couds une partie de ma garde-robe et quand je me suis fiancée je me suis dit que j'allais relever le défi !"



Julie a payé un peu moins de 50 euros pour le patron et les cours en ligne, à quoi s'ajoutent les tissus et accessoires pour un total de 1.000 euros. Une telle robe lui aurait coûté au moins 3 fois plus chez un créateur. La future mariée a prévu de passer une trentaine d'heure derrière sa machine... du temps pour s'imaginer en princesse.