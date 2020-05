Coronavirus :ce que l’on sait du nouveau foyer épidémique dans la Vienne

publié le 10/05/2020 à 16:50

Dans un collège de la Vienne, après une réunion de préparation de la rentrée, de nouvelles contaminations au coronavirus ont été recensées a annoncé samedi 9 mai l'agence régionale de santé (ARS).

Après la Dordogne, un cluster est "apparu il y a 2 ou 3 jours dans un collège" où "des professionnels s'étaient réunis pour préparer la rentrée du 18 mai", a indiqué le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine Michel Laforcade.

Conséquence : la rentrée a été repoussée au 27 mai dans cet établissement, le collège Gérard-Philipe de Chauvigny, l'un des plus importants du département (environ 800 élèves) où quatre membres de l'équipe ont été testés positifs au coronavirus jeudi et samedi et neuf autres, incluant des personnels de direction et de la collectivité territoriale, placés en quatorzaine, selon le rectorat de Poitiers et la direction de l'établissement.

"Dans ces zones dites vertes, il faut considérer que le virus est là. Il est en embuscade, il circule", a mis en garde dimanche Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris.

L'épidémie a fait 80 morts en 24 heures - dont quatre seulement en établissements spécialisés et Ehpad - soit les plus chiffres les plus bas depuis le 1er avril, selon la Direction générale de la santé. Mais il reste tout de même 2.812 patients souffrant de formes graves du Covid-19 hospitalisés en réanimation. Et l'absence de traitement ou de vaccin incite à la vigilance. "Malheureusement, l'évolution de l'épidémie est extrêmement incertaine à ce jour et c'est l'avenir qui nous permettra de trancher", a encore fait valoir le Anne-Claude Crémieux.