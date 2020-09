Coronavirus : AstraZeneca autorisé à reprendre les tests de son vaccin

publié le 12/09/2020 à 16:39

Après avoir stoppé net les tests de son vaccin contre le coronavirus durant quelques jours, le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a eu l'autorisation de reprendre son protocole par les autorités sanitaires du Royaume-Uni. Le groupe a annoncé la reprise de la phase de tests dans un communiqué publié ce samedi 12 septembre.

"Les essais cliniques du vaccin d'AstraZeneca contre le coronavirus ont repris au Royaume-Uni après que l'Autorité de réglementation sanitaire des médicaments (MHRA) a confirmé qu'il ne présentait pas de danger", a indiqué le groupe, qui travaille sur ce projet avec l'université d'Oxford.

Les essais avaient été suspendus mercredi 9 septembre à la suite de l'apparition d'une "maladie inexpliquée" chez l'un des participants. Une maladie qui aurait pu être un effet secondaire du vaccin. Face à la pandémie de coronavirus, plusieurs laboratoires à travers le monde se sont lancés dans la course à la découverte d'un vaccin.



Le vaccin développé par AstraZeneca et l'université britannique Oxford est l'un des projets occidentaux les plus avancés, testé sur des dizaines de milliers de volontaires au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud et, depuis le 31 août, les États-Unis, dans ce qu'on appelle la phase 3 des essais, la dernière, devant vérifier sécurité et efficacité. Dans son dernier point daté de mercredi, l'OMS recense 35 "candidats vaccins" évalués dans des essais cliniques sur l'homme à travers le monde. Neuf en sont déjà à la dernière étape, ou s'apprêtent à y entrer.