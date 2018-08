Coppa, falafels, gorgonzola... Plusieurs aliments rappelés pour cause de listeria

publié le 21/08/2018 à 16:15

C'est le moment de vérifier le contenu de votre réfrigérateur. Fromage, charcuterie, poisson fumé... Depuis dimanche, plusieurs produits d'alimentation vendus en supermarché ont été retirés de la vente en raison d'un risque de contamination à la listeria.



Cette bactérie est responsable de la listériose, une maladie dangereuse pour les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes âgées. Il est donc conseillé de ne pas consommer ces produits et de les rapporter en magasin afin d'être remboursé.

Si vous prévoyiez de consommer des falafels dans les jours à venir, faites preuve de vigilance : le 19 août, la DGCCRF a demandé le rappel de barquettes de 8 falafels de 125 grammes aux pois chiches, carottes et coriandre de la marque Atelier Blini. Les lots concernés portent la date de consommation 12/09/2018 et correspondent au code-barres 3 292 070 005 994.



Museau vinaigrette, andouille et truite fumée

Plusieurs produits de charcuterie font également l'objet d'un rappel par les autorités sanitaires : le museau et museau vinaigrette (5 tranches) de la marque TLC mis en vente dans les magasins Auchan du 14 au 16 août ; la Coppa di Vittorio, vendue dans les magasins Intermarché entre les 8 juin et 9 août ; la "véritable andouille de Guéméné à l'ancienne" de l'atelier de l'Argoat affichant une date limite de consommation au 22 septembre et un lot de langues de porc vendues aux rayons charcuterie dans les magasins Auchan, arrivant à expiration le 21 août.



D'autres articles de consommation sont concernés par ce risque de listeria. C'est le cas du Gorgonzola au mascarpone produit par la société Galileo et vendu du 5 juillet au 15 août 2018 dans les magasins Carrefour. Ce fromage a été vendu au rayon fromagerie coupe et dans les rayons traditionnels. Enfin, la poêlée Tex Mex (2,5 kg) produite par la marque D'Aucy et les paquets de truite fumée 120 grammes de la marque Odyssée font également l'objet d'un rappel.