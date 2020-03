publié le 22/03/2020 à 00:03

Depuis mardi 17 mars, les Français sont appelés à rester chez eux. "Au moins 15 jours", a annoncé le président Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution la veille. Interdiction de se déplacer sauf en cas d'urgence, comme aller faire les courses ou se rendre à la pharmacie. Et ce confinement devrait être prolongé, estime Santé publique France.

"Je n'ai pas de doute malheureusement, il va falloir que l'on prolonge, estime lui aussi Jérôme Marty, président de l’Union française pour une médecine libre. Il faut annoncer aux Français la vérité, on est un peuple mature" (...) Si on commence à leur dire qu'on va lever ça au bout de 10 ou 14 jours et qu'on maintient cela, c'est là qu'on va avoir encore plus de dépressions, de mélancolies et de difficultés à vivre ça", pouruit-il.

Les Français sont-ils capable d'entendre ça ? "On commence à sentir que ça va être dur, explique pour sa part le psychiatre et psychanalyse Serge Hefez. Il faut que les gens rentrent progressivement dans cette réalité. Ils ne peuvent pas y rentrer d'un coup. Il faut dire la vérité, mais ce n'est pas pour ça qu'il vont pouvoir tout entendre de la même façon, d'un coup (...) On se rend compte que c'est pour longtemps. Cette immense plage de temps commence à faire rentrer des idées plus complexes et dépressives", ajoute-t-il.

Alors, comment gérer ses angoisses ? "Il faut prendre de la distance par rapport à ses sensations et à ses émotions, en se raccrochant aux éléments de réalité, conseille Serge Hefez. C'est le confinement, c'est difficile. Mais la réalité, c'est aussi que tout le monde n'est pas menacé. C'est une maladie qui touche principalement les personnes faibles. Ce sont des éléments positifs auxquels il faut se raccrocher (...) Et puis, il faut penser à l'après. Qu'est-ce que tout ça va nous amener à transformer dans notre existence, nos projets, notre vie professionnelle... ? Il faut que ce soit une prise de conscience", conclut-il.