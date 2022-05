Comment rendre son voyage en avion plus confortable et réduire les risques pour la santé ?

Comment rendre son voyage en avion plus confortable et réduire les risques pour la santé ?

Comment rendre son voyage en avion plus confortable et réduire les risques pour la santé ?

Comment rendre son voyage en avion plus confortable et réduire les risques pour la santé ?

Pour éviter tous désagréments lors d'un voyage en avion, il faut savoir prendre des précautions. Pour un vol de plus de quatre heures, il est recommandé de mettre des bas de contention, ils permettent de lutter contre la stagnation du sang dans les jambes. En effet, quand on reste assis trop longtemps, le sang circule moins bien. Porter des chaussettes de contention peut ainsi contribuer à limiter le risque de caillots sanguins, c’est-à-dire le risque de phlébite et d’embolie pulmonaire, des complications rares, mais sérieuses.

Les personnes les plus à risques sont ceux qui ont subi une chirurgie récente, qui ont un cancer, des antécédents de phlébite, les personnes obèses, âgées ou encore les femmes enceintes ou qui prennent la pilule. D’autres précautions sont évidemment à prendre pour un vol longue distance, comme le fait de se lever pour marcher une fois toutes les deux heures environ. Il est important de boire suffisamment. Cela contribue à fluidifier le sang d’autant que les risques de déshydratation sont importants en avion.

L’air y est très sec, il contient moins de 10% d’humidité. Pour les vols long-courrier, il est donc recommandé de boire un verre d’eau par heure. De l’eau plate plutôt que de l’eau gazeuse, car la baisse de la pression dans l’avion a déjà tendance à entraîner des gaz, à l’origine de flatulences et de ballonnements. Attention, pas d'alcool car cela aggrave la déshydratation. Mais si on ne peut pas se passer d’un verre de vin, on boit encore plus d’eau pour compenser.

Il faut savoir que l’impression d’ivresse est accentuée en avion, les effets de l’alcool se combinant avec ceux causés par la baisse de pression. La cabine est, en effet, pressurisée. La pression y est équivalente à celle ressentie à une altitude de 1.500 à 2.400 mètres. L’air moins dense en oxygène peut entraîner, chez certaines personnes, de la fatigue, des étourdissements et des maux de tête.

Le phénomène des oreilles bouchées, un casse-tête pour certains voyageurs

Pour ceux qui voudraient s’endormir plus facilement en avion, il est conseillé s’équiper d’un coussin de voyage pour bien maintenir sa tête. On met des boules quiès ou un casque réducteur de bruit, et un masque sur les yeux pour se protéger de la lumière. La prise de somnifères n’est pas recommandée, car ils immobilisent, ce qui est mauvais pour la circulation sanguine.

Pour adapter ses oreilles au changement de pression lors de la montée et lors de la descente, et ainsi éviter ce phénomène des oreilles bouchées très désagréable et douloureux, on peut mâcher un chewing-gum, bâiller ou déglutir. Il ne faut pas attendre d’avoir mal pour le faire. Pour les bébés, il est conseillé de les faire téter. Et on peut donner une sucette aux enfants. On peut aussi pratiquer la manœuvre de Valsalva : on se pince le nez et on souffle doucement bouche fermée, comme si on voulait se moucher.

Enfin, pour terminer, il faut penser à garder ses médicaments avec soi pour prévenir une perte ou un retard des bagages de soute. Dans son bagage à main, on peut aussi glisser une ou deux doses de sérum physiologique si on est sujet aux yeux secs.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info