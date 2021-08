Sexualité : tout comprendre au "Self Help", pour mieux s'épanouir

Le Self Help est un mouvement féministe qui encourage les femmes à observer leur sexe

À l'heure où le clitoris est encore invisibilisé dans la grande majorité des manuels scolaires, plus d'une femme sur trois déclare n'avoir jamais observé son intimité. 4 femmes sur 5 savent situer leur clitoris, mais 35% déclarent ne l'avoir jamais vu, selon une étude du laboratoire Terpan et du magazine So What ?, publiée en 2017. Alors comment prendre du plaisir avec un organe qu'on ne connaît pas ou peu ?

"Self Help" ("s'aider soi-même" en français) est un mouvement féministe né dans les années 70 aux États-Unis. Initialement, il militait pour que les femmes aient accès à une contraception libre et voulue ainsi qu'au droit à l'avortement. S'apercevant que les femmes connaissaient mal leur féminité et leur corps, le combat s'est également porté sur comment libérer son corps, l'apprivoiser et l'aimer.



La masturbation féminine se démocratise et dans son sillage les ateliers d'auto-exploration de l'anatomie féminine emboîtent le pas. Ces ateliers ont pour objectif d'aider les femmes à s'épanouir sexuellement en apprenant à mieux connaître leur corps.

Le mouvement "Self Help" a mis en place des ateliers d'auto-exploration de l'anatomie féminine. Avec un miroir et un spéculum, en petit comité, les militantes ont commencé à observer leur sexe. Petit à petit, cette pratique s'est exportée. Aujourd'hui, savoir situer son clitoris, comment il fonctionne, à quoi il ressemble ou sert est une manière de prendre conscience de sa féminité et de s'épanouir dans sa sexualité.



Une (nouvelle) libération de la parole

Grace à ces ouvrages et aux figures du mouvement, le "Self Help" a été exporté en Europe et notamment en France. Mais comme beaucoup de luttes féministes, il est aussi tombé dans l'oubli avant d'être réactivé ces dernières années et plus particulièrement ces derniers mois, peut-être sous l'influence de #MeToo et de la libération de la parole des violences gynécologiques et obstétricales.

En France, Clarence Edgard-Rosa cite par exemple dans son livre Connais-toi toi-même, guide d'auto-exploration du sexe féminin, les ateliers menés par les associations Les Chahuteuses et Le Cabinet de curiosité féminine, ou encore l'École des Arts et de l'Amour et propose, dans son livre, le b-a.ba de l'auto-exploration du sexe féminin, le tout illustré par Suzie Q.