et AFP

publié le 19/05/2021 à 23:05

La demeure du roi soleil passe à l'ère Covid : l'Orangerie du Château de Versailles s'est transformée en centre de vaccination éphémère. Jusqu'au samedi 29 mai, il sera possible de s'y faire vacciner au Pfizer/BioNtech tous les jours de 9 heures à 17 heures.

Les rendez-vous sont ouverts depuis ce mercredi après-midi sur le site Doctolib. L'objectif étant de vacciner 1.000 personnes par jour, les créneaux de vaccination risquent de partir très rapidement. Le Château de Versailles, qui est à l'initiative du projet, a lui aussi réouvert ses portes ce 19 mai. "Ici, on a de l’espace, des moyens, il nous a semblé naturel de participer à l’effort sanitaire, ça fait partie de nos missions", a déclaré le château, relayé par Le Parisien.

L'idée, pensée en collaboration avec la préfecture, le département et l'ARS était de "marquer un grand coup et de répondre à la demande, notamment des plus jeunes", a ajouté la préfecture. À noter que l'accès à ce centre éphémère, qui se fera par la grille d'honneur, n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.