Château de Versailles : pourquoi une exposition sera consacrée à Louis XV

publié le 30/03/2021 à 19:58

Après 18 mois, le cabinet d’angle du roi Louis XV est finalement restauré. "Ça a d’abord été un bureau pour Louis XIV, ou plus exactement, un des endroits où il déposait ses collections personnelles et les montrait à des personnes très choisies. On est là dans un lieu de l’intimité du roi", a expliqué, au micro de RTL, Catherine Pégard, présidente du château, du musée et du domaine national de Versailles.

Puis c’est ensuite devenu "sous Louis XV, le bureau du roi. Un bureau dont il a seul la clé. Il est à la fois le lieu du pouvoir et de son goût, parce qu’on y retrouve une sorte de condensé de ce qu’est la vie du roi. Et c’est quelque chose d’absolument époustouflant à tous les niveaux", a détaillé Catherine Pégard.

"On va faire une grande exposition sur Louis XV en 2022", a ajouté la présidente du château. "Parce qu’on a remarqué que c’était un roi très peu connu, à la fois bien-aimé et mal-aimé, qui n’aimait sans doute pas tellement le pouvoir. Un roi qu’on dirait aujourd’hui ‘bipolaire’", a-t-elle poursuivi.

D’ailleurs, "ce roi mérite qu’on s’y intéresse", a poursuivi Catherine Pégard, soulignant que Louis XV était un monarque "qui aimait les femmes". "C’est un règne qui a fait éclater les arts en tous genres, et dans tous les domaines", a souligné l’ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy à l’Élysée.