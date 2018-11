Champignons vénéneux : augmentation du nombre d'intoxications

publié le 10/11/2018 à 04:24

Les adeptes de la cueillette en forêt doivent être prudents. Les intoxications liées à la consommation de champignons vénéneux sont en forte augmentation depuis ces quinze derniers jours. Selon les chiffres de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), 249 cas ont été enregistrés alors que, d'ordinaire, sont seulement rapportés entre 5 et 49 cas par semaine, rapporte BFMTV.



Pour l'Anses, ces intoxications sont dues à la confusion entre des champignons comestibles et ceux qui sont toxiques. "Les températures plus fraîches et humides de ces quinze derniers jours ont été plus favorables", ajoute l'agence sur son site. Ces intoxications peuvent parfois être très graves et conduire à des troubles digestifs sévères, des atteintes du foie et même, dans certains cas, la mort. "Sept cas graves ont été enregistrés depuis le mois de juillet 2018, dont quatre ces deux dernières semaines", affirme le communiqué de l'Anses.

Adopter les bons réflexes

Alors quelles sont les bonnes pratiques à avoir ? L'agence conseille de ramasser seulement les champignons dont vous êtes familier, car "certains champignons vénéneux hautement toxiques ressemblent beaucoup aux espèces comestibles". En cas de doute, il ne faut pas hésiter à montrer votre récolte à un pharmacien ou à une association de mycologie.

L'agence rappelle également quelques gestes pratiques et conseille de séparer les différentes espèces de champignons afin d'éviter le mélange entre les toxiques et les comestibles, mais aussi de ne pas les transporter dans un sac en plastique, qui en accélère le pourrissement. Une fois rentré chez vous pensez bien à vous laver les mains et, surtout, ne les consommez jamais crus et toujours dans une quantité raisonnable, jusqu'à deux jours après la récolte.