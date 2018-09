publié le 12/09/2018 à 12:05

Les intoxications alimentaires sont d'autant plus de saison que l'été n'est pas fini et qu'on a tendance à préférer manger cru quand il fait beau. C'est évidemment agréable, mais cela demande de respecter un minimum de règles. Ce serait dommage de se retrouver avec de la fièvre, des diarrhées ou un bon mal de ventre pour cause de négligence...



La principale menace vient du non-respect de la chaîne du froid. Je passe rapidement sur la mère de toutes les règles qui consiste à ne jamais recongeler un produit congelé. J'en viens à ces produits surgelés que vous achetez au supermarché.

Il faut toujours les choisir à la fin des courses, juste avant de passer à la caisse. Entre l'attente à la caisse et le trajet du retour à la maison, il peut s'écouler déjà suffisamment de temps pour que vos produits changent d'aspect (ce qui n'est évidemment pas bon).

Plus le délai est court, mieux c'est. Mais il ne faut pas qu'un produit surgelé reste à l'air libre plus d'une heure. N'hésitez pas à utiliser les sacs isothermes. Si malgré cela vous avez un doute lorsque vous arrivez à la maison (parce que l'emballage se ramollit, par exemple), la seule chose à faire pour éviter tout risque d'intoxication c'est de cuire l'aliment tout de suite. Tant pis si vous aviez prévu de manger autre chose ce jour-là !



On peut techniquement décongeler un aliment à l'air libre. Mais pratiquement, je ne vous le conseille pas. Mieux vaut passer par le réfrigérateur. Cela demande plus de temps, cela demande d'être un petit peu plus prévoyant, mais c'est préférable pour vos intestins.



Nettoyez votre réfrigérateur

C'est l'occasion justement de parler de votre réfrigérateur. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. C'est une usine à microbes. Il convient donc de penser à le nettoyer régulièrement (tous les mois). Oubliez l'eau de javel : vous risqueriez d'en retrouver le goût dans les aliments. Utilisez plutôt de l'eau vinaigrée sur une éponge, et vous passez un coup de chiffon sec.





Certains aliments sont plus à risque que d'autres : la viande, la charcuterie et d'une manière général tous les produits laitiers. Si vous avez le moindre doute, parce que l'odeur vous parait bizarre ou parce que l'aliment a changé de couleur, la seule solution c'est la poubelle.



Mais il n'y a pas de risque que cela arrive si vous respectez les règles simples que je viens dénoncer et si vous prenez l'habitude d'emballer la nourriture avec du film plastique.

Des centaines de cas mortels chaque année

La température idéale du réfrigérateur doit être comprise entre 0 et 7 degrés. En général, c'est en bas du réfrigérateur (là où se trouve le bac à légumes) que la température est la moins fraîche.



Mine de rien, les intoxications alimentaires concernent plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année en France. Pour quelques centaines de personnes, cela se termine très mal.