Ce qu'il faut savoir avant de se faire soigner à l'étranger

publié le 01/12/2019 à 10:02

Plus de 30.000 Français ont reçu des soins dentaires à l’étranger en 2018. Un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes. Dans certains pays, les soins sont moins onéreux, ce qui explique cette ruée vers l’étranger.

Au demeurant, cette ruée ne concerne pas seulement ceux qui ont mal aux dents. On l’observe aussi pour la chirurgie esthétique, la chirurgie oculaire voire la greffe des cheveux. Et à chaque pays, sa spécialité.

Pour la greffe de cheveux, voyez du côté du Portugal ou de la Belgique. Pour les dents, le Portugal, l’Espagne et la Hongrie ont leur petite réputation. Pour la chirurgie esthétique, ça se passe plutôt du côté de la République Tchèque, de la Hongrie, de la Turquie, ces 2 derniers pays étant aussi bien placés pour les yeux. Et pour la pose d’un anneau gastrique, pas mal de patients choisissent la Turquie et la Tunisie.

La motivation est essentiellement financière. Je vous donne un exemple. En Hongrie, pour un implant dentaire avec couronne, vous allez débourser entre 800 et 1000 euros, soit 2 fois moins qu’en France. Pour la chirurgie au laser (de l’œil) même chose, c’est moitié prix.

Est-ce vraiment financièrement avantageux ?

C’est moitié prix sur le papier mais est-ce vraiment moitié prix ? Parce qu’il faut quand même aller sur place. Il faut y aller, il faut se loger, il faut se nourrir. Si vous additionnez les frais de voyages, la facture explose.

Alors bien sûr, dans le concept de « Tourisme médical », il n’a échappé à personne qu’il y avait le mot « Tourisme ». Donc vous pouvez toujours planifier vos vacances en fonction de vos besoins en matière de santé.

Mais n’oubliez pas que certains soins demandent un suivi. Donc il vous faudra peut-être retourner sur place et quand vous aurez visité le Pont Charles de Prague ou la Mosquée Bleue Istanbul à 10 reprises, vous en aurez peut-être un peu marre.

Peut-on se faire rembourser ?

Je précise qu’on peut se faire rembourser les soins réalisés à l’étranger à condition qu’ils l’aient été dans un pays de l’UE et qu’ils soient remboursés par la Sécurité sociale. Ça, c’est pour l’aspect financier. Reste l’aspect médical. En général, ça se passe bien. À l’étranger comme en France, les médecins sont contrôlés, diplômés. La situation peut se compliquer en cas, précisément, de complications.



Imaginons que le médecin ait mal fait son travail. Ça peut arriver à l’étranger comme en France. Sauf que quand c’est à l’étranger, vous êtes à des milliers de km et ça n’est pas idéal pour obtenir gain de cause.



D’ailleurs, je signale que la plupart des agences de tourisme dentaire demandent à leurs clients de signer une décharge qui les libère de toute responsabilité en cas d’action en justice. Ça sonne comme un aveu. Ça veut dire que les agences elles-mêmes n’excluent pas que ça se passe mal.



Après, vous pouvez toujours vous dire qu’en cas de problème, vous demanderez à un médecin installé en France de refaire le boulot. Sauf que rien ne l’obligera à prendre la suite d’un collègue inconnu installé dans un pays étranger. Parce que ça engagerait sa propre responsabilité…

Que faire pour limiter les risques ?

D'abord, enquêter un minimum sur le médecin auquel vous allez avoir affaire. Pour savoir s’il a le permis d’exercer, vous vous adressez au CLEISS : Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale. Cet organisme public vous dira si le médecin est conventionné et s’il a le droit d’exercer dans son pays. Le Centre de Liaisons précise que sa compétence s’arrête aux pays européens + Lichtenstein, Norvège, Suisse, Islande (espace économique européen).



Ensuite, vérifier que le médecin parle français. A moins que vous soyez excellent dans sa langue. L’option « soins + traducteur », c’est une très mauvaise idée. Le praticien doit être en mesure de vous comprendre instantanément pendant l’acte médical.



Enfin, veiller à toujours revenir en France avec une copie du dossier médical et la liste des médicaments qu’on vous a fait avaler ainsi que ceux prescrits + les factures. Ça, c’est aussi bien pour des raisons purement médicales que pour des raisons financières, au cas où vos soins seraient remboursés par la Sécurité Sociale ou pris en charge par votre mutuelle.