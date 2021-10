CBD : "On manque de recul par rapport à tout ça", tempère Sylvie Metzelard

Vous l'avez sans doute constaté : les produits à base de cannabidiol, dit CBD, sont partout ! Mais que sait-on vraiment de cette molécule qui vient du chanvre ? Flavie Flament se pose la question dans l'émission Nous voilà bien !

"Les produits à base de CBD peuvent se fumer ou se vapoter et c'est parfaitement légal. Pour l'instant, ce n'est pas considéré comme dangereux. La toxicité du CBD paraît bien faible, quel que soit son mode de consommation d'ailleurs. Mais, on manque quand même pas mal de recul par rapport à tout ça, il nous faut des données sérieuses de santé, car on ne les a pas encore", explique Sylvie Metzelard, journaliste pour 60 Millions de consommateurs.

Plus encore, "il n'y a pas de dose maximale réglementée, ni de dose optimale recommandée (...) rien n'encadre les doses à ne pas dépasser selon le produit. C'est le grand flou artistique", poursuit la journaliste.

Quid des cosmétiques à base de CBD ?

On peut lire que certains cosmétiques à base de CBD "rendent la peau plus belle", explique Flavie Flament. "Très honnêtement, on a hâte de tester ces produits pour voir ce qu'il en est réellement. Alors effectivement, les fabricants des produits mettent des aspects nourrissants, hydratants, calmants, tout ce qu'on veut. Mais bon, il va falloir des tests pour vérifier tout cela, car, cela ressemble beaucoup à des arguments marketing", ajoute Sylvie Metzelard. Donc, "méfiance de ce côté-là", conclut Flavie Flament.

Où peut-on acheter du CBD ?

"Maintenant, on peut acheter sur Internet, en grandes surfaces, Monoprix et Carrefour s'y sont pris, par exemple. On peut le trouver en boutiques aussi", répond Sylvie Metzelard qui met en garde : "Ça coûte cher, sans qu'on sache très bien distinguer les bons produits des autres". Les prix sont donc très variables. Vous pouvez trouver des huiles concentrées à 5% en CBD pour "une trentaine d'euros", et d'autres dosées à 30% qui "dépassent 150 euros". "J'aurais tendance à dire de plus privilégier le made in France, car c'est plus encadré chez nous", conclut la journaliste de 60 Millions de Consommateur.