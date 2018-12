publié le 28/12/2018 à 13:53

C'est un nouveau pas vers la légalisation du cannabis thérapeutique. Ce jeudi 27 décembre, l'Agence du médicament (ANSM), a annoncé qu'elle souhaitait mettre en place une expérimentation du cannabis à visée thérapeutique, et de, avant la fin de l'année 2019. Une déclaration de l'ANSM qui intervient deux semaines après la validation d'un comité d'experts.



Le 13 décembre dernier, cette assemblée avait jugé "pertinent d'autoriser l'usage du cannabis à visée thérapeutique (...) dans certaines situations cliniques et en cas de soulagement insuffisant ou d'une mauvaise tolérance" des traitements existants. Ce qui était une première avancée. Ainsi, "L'ANSM souscrit aux premières conclusions du groupe d'experts indépendants", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Elle ajoute que "l'accès à l'usage du cannabis à visée thérapeutique devrait faire l'objet dans un premier temps d'une expérimentation", selon des modalités à définir par le groupe d'experts. Pour cela, ces derniers doivent se rassembler lors de cinq réunions entre le 30 janvier et juin 2019. "L'idée serait que le comité d'experts définisse les conditions générales avant l'été pour, idéalement, lancer l'expérimentation d'ici fin 2019", explique le directeur général de l'ANSM, Dominique Martin.

Sous quelles formes ?

Le but de cette expérimentation serait selon lui "d'éprouver les propositions du comité d'experts en termes concrets : où le cannabis thérapeutique va-t-il être produit, sera-t-il importé ou pas, quel circuit de distribution, quel mode de délivrance (pharmacie, etc) ?" Selon lui, "l'expérimentation, modalité régulièrement utilisée pour la mise en place de politiques publiques, permettrait de gagner du temps", car elle se ferait dans un cadre juridique "plus léger" qu'une généralisation immédiate.



Le cannabis thérapeutique tel qu'envisagé par l'ANSM ne concerne pas les formes fumées, dont le joint : le comité d'experts a écarté ce mode d'administration à cause des effets nocifs de la combustion pour la santé. Il s'agit plutôt des préparations faites directement à partir de la plante de cannabis, avec plusieurs voies d'administration à l'étude : sprays, inhalation, gélules, gouttes, suppositoires, huiles, voie sublinguale, patch...





Une avancée notoire pour les patients français étant soulagés par le cannabis thérapeutique, qui sont contraints de se fournir sur le marché illégal, à la merci de mauvaises surprises sur la qualité du produit.