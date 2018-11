publié le 26/11/2018 à 19:15

Il demeure, en 2017, "la première substance illicite diffusée dans la population". Pas moins de 44,8% des Français affirment avoir expérimenté le cannabis l'année dernière, selon une étude* de Santé publique France, conduite avec l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) et dévoilée ce lundi 26 novembre. Celle-ci fait état d'une "consommation de plus en plus fréquente après 25 ans".



"Il y a eu, à la fin des années 90, une large diffusion du cannabis, avec près d'un ado sur deux à l'avoir expérimenté. C'est cette première génération expérimentatrice que l'on retrouve aujourd'hui", parmi les consommateurs plus âgés, explique Stanislas Spilka, l'un des auteurs de l'étude à l'OFDT.

"Désormais, toutes les tranches d'âge sont concernées par des niveaux d'usage élevés", ajoute-t-il. Ainsi, la consommation dans l'année de cannabis concerne désormais 17,7% des 26-34 ans, 9,4% des 35-44 ans et 5,7% des 45-54 ans. Cela démontre que "l'usage de cannabis (...) persisterait après l'entrée dans la vie professionnelle", selon le baromètre.

Les 18-25 ans restent les premiers consommateurs

Le mode d'approvisionnement est également un marqueur générationnel, les consommateurs de plus de 35 ans ayant davantage recours à l'autoculture (10%, contre 7% dans l'ensemble de la population), même si le "deal de rue" reste largement majoritaire pour près de deux tiers des usagers.



À l'instar de l'alcool et du tabac, la situation professionnelle influence le niveau de consommation du cannabis. L'on trouve deux fois plus de consommateurs réguliers chez les chômeurs (6,6%) que chez les actifs occupés (3%), mais, l'étude note "une progression de la consommation parmi les actifs occupés et une stabilisation de celle des chômeurs", entre 2014 et 2017.



Si la part des consommateurs dans l'année (11%) n'a que légèrement progressé par rapport à la dernière enquête de 2014 (10,6%), "les niveaux de 2017 s'avèrent être les plus élevés depuis 25 ans", soulignent les deux organismes. La tranche 18-25 ans reste la plus consommatrice, avec plus d'un jeune sur quatre (26,9%) déclarant avoir fumé dans l'année. La France comptait 5 millions de consommateurs de cannabis en 2017, dont 700.000 usagers quotidiens, selon les chiffres officiels.



*Baromètre santé 2017 de Santé publique France, conduit avec l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) sur plus de 20.000 personnes âgées de 18 à 64 ans.