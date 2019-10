publié le 22/10/2019 à 06:20

Il y a un avant et un après cancer du sein. Après des mois de traitement et l'angoisse du pire, vient le temps de la rémission. Il faut se réadapter à un quotidien qui jusqu'à récemment était rythmé par la maladie. Mais le soulagement s'accompagne bien souvent de la peur de la récidive.

"On n'est plus dans le cocon médicalisé dans lequel on a été. Mais la grande question de l'après- cancer, c'est la récidive. C'est comment gérer l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête", résume Géraldine Dormoy. La maladie a poussé la journaliste et autrice de Un cancer pars si grave à se remettre en question et à bousculer sa façon de vivre.

"Il était hors de question que j'angoisse en ayant peur de la récidive. Il fallait que je fasse en sorte de vivre les choses sereinement puisque j'avais bien intégré que trop de stress pouvait déclencher un cancer", explique-t-elle. Elle a continué à pratiquer le yoga et la méditation qu'elle avait débuté pendant la maladie. "Ces changements ont amorcé d'autres changements plus profonds. Il y a eu un effet d'entraînement qui fait qu'aujourd'hui je peux stresser pour des broutilles, mais je n'ai plus les grands stress que j'avais."

Viviane a un cancer triple négatif, un type de cancer que les médecins connaissent moins, qu’on sait moins bien traiter avec des risques importants de récidive. Avec un taux de récidive de 50% les deux premières suivantes pour le cancer triple négatif, la fin de la maladie n'a pas été synonyme de soulagement pour Viviane, puisqu'elle suit une chimiothérapie par voie orale pour prévenir une récidive de son cancer.

"J'ai des effets secondaires que je n'avais pas avec la chimiothérapie par perfusion (...) En fait je suis moins en forme maintenant que quand j'étais sous chimiothérapie. Certes j'avais peut-être pas de cheveux et j'avais l'air plus malade que maintenant, alors que maintenant je n'ai pas du tout l'air malade, mes cheveux ont repoussé etc.. Mais en fait je suis vachement plus fatiguée que quand j'étais sous chimio tel qu'on se la représente", confie-t-elle.

Le traitement contre le cancer du sein de Lili Sohn s'est arrêté il y a quatre ans. Une période délicate pour elle. "C'est horrible. C'est affreux de dire ça mais j'ai trouvé que l'après-cancer était plus dur que pendant les traitements. On est habitué à aller chez le médecin, à avoir un calendrier avec le lundi ce médecin le mardi, ce médecin etc. Là tout d'un coup allez ouste, plus d'hôpital, plus de médecins, plus de groupe, plus de… Rien ! Et on retourne au travail. C'est très très brutal, c'est très difficile", se souvient-elle.



Mais avec le temps, la gestion de l'après-cancer est plus simple bien que toujours présente et c'est la fierté qui domine chez ces femmes qui ont vaincu la maladie. "J'ai l'impression d'avoir 15 ans, les couettes au vent. Je profite de chaque instant de la vie, de chaque personne que j'aime. Je voyage, je fais beaucoup beaucoup de choses et je me sens très libre. Je suis très soulagée et je suis surtout très fière. Je suis très fière d'être allée jusqu'au bout", se félicite Aurélie Lamy.



