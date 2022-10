Cancer du sein : Annabel utilise l'équithérapie pour aider les femmes atteintes de la maladie

En ce mois d'octobre rose et cette campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, RTL vous présente Annabel Brourhant, qui réside en Haute-Savoie. Il y a quelques années, elle a été touchée par un cancer du sein. Une fois guérie, elle a décidé de créer Hope, une association pour aider les femmes qui ont souffert de cette maladie à se reconstruire par le biais de stages d'équithérapie, au contact des chevaux.

À l'entrée du célèbre centre Léon Bérard de lutte contre le cancer, quatre chevaux ont été amenés sur une pelouse de l'établissement. Olivia, 51 ans, qui a souffert d'un cancer, se blottit contre l'un des chevaux. Des larmes coulent sur son visage. "C'est réconfortant. Je ne sais pas par quel miracle, mais ça libère les émotions", dit-elle. "On traverse des moments tellement difficiles pendant les traitements, on a encore beaucoup d'émotions qui sont bloquées", ajoute-t-elle.

C'est donc Annabel Brourhant qui est à l'origine de cette initiative. Amoureuse des chevaux, elle a décidé, après son cancer, d'aider toutes ces femmes à surmonter leurs traumatismes. "J'ai trouvé une dizaine de femmes qui avaient un cancer dans le village. On leur a fait faire de l'équithérapie et ça a été une révélation. Très souvent, les femmes au contact du cheval, elles lâchent prise. Elles posent la maladie, elles l'acceptent et derrière, elles vont pouvoir rebondir", explique-t-elle.

