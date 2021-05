Bien-être : comment s'excuser de la manière la plus efficace possible ?

publié le 16/05/2021 à 09:48

Les excuses sont indispensables au bon fonctionnement de toutes relations qui comptent à nos yeux. Parce que si on n’en fait pas cela peut créer des colères, des chagrins, des conflits et parfois une rupture définitive. C’est la psychologue américaine Harriet Lerner qui l’explique dans le magazine Psychologie Positive qui vient de sortir.



Elle va même plus loin. Selon elle, il y a des bonnes et des mauvaises excuses. Elle explique que bien présentées, elles visent avant tout à apporter quelque chose à l’autre. Alors en faisant quelques ajustements dans la manière de les formuler, elles peuvent être encore plus efficaces.



Voici trois suggestions de Harriet Lerner. La première : laissez le "mais" de côté. Je reprends son exemple "Désolé d’avoir été si désagréable mais ça m’énerve que tu ne participes pas aux tâches ménagères." Pour elle, ce mais est synonyme de justification ou de fuite. Donc l’excuse tombe à l’eau.



La deuxième : oubliez-le "qu’est-ce que tu peux être sensible !" La psychologue explique que cela revient à dire "Tu as réagi de manière exagérée à mon comportement parfaitement justifié". Votre excuse n’en sera pas une.



Et la troisième : s’excuser oui, mais demander quelque chose en même temps non. Exemple concret d’Harriet Lerner, "Je suis désolé, tu me pardonnes ?" Attention, ne mélangez pas tout ! Chaque chose en son temps et surtout votre excuse en tout premier.



