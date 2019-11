Bien-être : comment ne pas répondre sous l'effet de la colère

publié le 16/11/2019 à 09:33

Il peut vous être utile d'apprendre à rester zen. Par exemple, vous pouvez avoir des regrets lorsque vous dîtes des choses trop vite sous l'effet de la colère, des mots que vous ne pensez pas mais qui font du mal à tout le monde. Ils peuvent même aller jusqu'à vous faire du mal à vous-même car vous culpabilisez.

Ce qui est dit est dit et ce qui est fait est fait et ce genre de regret ne vous sert à rien, hormis vous gâcher la vie. Ces regrets ne vous apporte que de la tristesse, des affreux doutes et de l'angoisse aussi. Ce festival de mauvaises émotions vous pénalise le jour et la nuit en particulier car les insomnies adorent les regrets.

Alors, arrêtez de les ruminez et préparez-vous pour la prochaine fois. Faîtes-vous la promesse de toujours réfléchir avant de parler et de ne pas répondre du tac au tac. Si vous êtes impulsif et que c'est plus fort que vous, le moyen le plus efficace pour y arriver est d'inspirer et d'expirer très profondément. Écrire la raison de votre colère peut également vous aider à vous canaliser. Lorsque la pression sera retombée, vous pouvez alors dire ce que vous avez à dire.