Barbecue : comment optimiser la cuisson de sa viande ?

publié le 01/08/2020 à 10:00

Avec le beau temps et les fortes chaleurs qui s'installent dans le pays, nombreux sont ceux qui vont ressortir leur barbecue partout en France ce week-end. Poulet, brochettes, merguez et bien d'autres se retrouveront ainsi sur vos grilles et il est primordial de bien savoir les faire cuire. Que vous préfériez les barbecues traditionnels, les barbecue à cuisson verticale ou les planchas, quelques précautions sont à prendre.

Avant tout, sachez que le choix du charbon a son importance. Le charbon de bois épuré est plus favorable au charbon de bois classique puisqu'il est composé de moins de "produits phytosanitaires toxiques". Les allume-feux peuvent également se montrer dangereux en cas de mauvaise utilisation. Il ne faut les utiliser que pour l'allumage et jamais pour raviver les flammes.

Pendant la préparation de votre repas, n'oubliez pas de respecter les règles d'hygiène élémentaire. Pour cela, il faut veiller à ne pas découper la viande crue et les légumes sur la même planche et ne pas réutiliser le plat qui a servi à transporter la viande crue pour recevoir la viande cuite. C'est en effet le meilleur moyen de transférer certains micro-organismes indésirables et pathogènes dans votre assiette, et donc dans votre organisme.

Évitez le contact entre les flammes et la viande

Si la viande est mal cuite, sachez qu'elle peut devenir dangereuse pour votre santé. Commencez donc par bien la choisir. Pour éviter une intoxication alimentaire, préférez les viandes maigres.

Si votre viande est trop grasse, de la graisse coulera sur les braises et provoquera ainsi des flammes et des fumées qui vont se traduire par des substances cancérigènes sur les aliments, qui pourraient être carbonisés. Si vous trouvez les viandes grasses plus appétissantes, pensez à retirer le gras avant de la mettre sur le grill.

Une fois les aliments en place, évitez le contact entre les flammes et la viande. En effet, lorsque la cuisson se fait à température élevée, cela peut conduire à la formation de composés chimiques aux propriétés cancérigènes.

Il est également préférable d'utiliser la chaleur de la braise afin de cuire vos aliments. Espacez votre grille des braises d'environ 10 cm afin d'éviter tout risque, et favorisez des morceaux petits et fins afin qu'ils cuisent plus vite et qu'ils ne brûlent pas. Et bien sûr, n'oubliez pas de nettoyer ou de changer votre grille en fin de cuisson et/ou si elle est noire.

Plusieurs alternatives pour la cuisson

Le choix des papillotes est une alternative intéressante. Cette feuille d'aluminium rabattue permet une cuisson idéale, conserve le goût des aliments et empêche ceux-ci de brûler. Vous pouvez également préparer votre viande en marinade. Pour cela, laissez reposer votre viande au moins 30 minutes avant de la mettre sur le grill pour lui permettre d'être protégée des flammes durant sa cuisson.

Il faut également faire attention aux différents temps de cuisson des viandes. Une côte de bœuf prend en général 20 minutes à cuire tandis qu'il en faut moitié moins pour une côtelette de veau ou d’agneau. Les brochettes (7 minutes) et les steaks hachés (6 minutes) restent les types de viande les plus rapides à faire cuire.