publié le 21/09/2018 à 08:47

À l'occasion de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, la Fondation Médéric Alzheimer fait une série de propositions pour améliorer la vie des malades et de leurs proches. En France, cette maladie neurodégénérative touche entre 850.000 et 1,2 million de personnes.



Le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde devrait tripler d'ici 2050 et Alzheimer pourrait représenter de 60 à 70% des cas, selon l'Organisation mondiale de la santé. "Tous les Français pourront être directement concernés par un proche, un ami ou un parent (...). Nous vivons de plus en plus longtemps et, malheureusement, cette maladie est associée à l'âge", souligne Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Médéric Alzheimer.

Si un traitement précoce permet de ralentir l'aggravation des symptômes, cette maladie demeure incurable. Depuis 16 ans, aucun nouveau médicament n'est arrivé sur le marché, faute de certitudes sur son mécanisme.

"Il y a des pistes. Au cours des 10 dernières années, des traitements sont restés négatifs, probablement parce qu'on comprenait mal cette maladie. On sait aujourd'hui que, quand les symptômes apparaissent, la maladie a déjà évolué depuis 20 ou 30 ans (...). Tout le travail aujourd'hui est de traiter et mettre en place des mesures de prévention plus tôt", explique le spécialiste.