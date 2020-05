Ain : un foyer de cas d'encéphalite à tiques détecté

publié le 29/05/2020 à 04:01

L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la préfecture de l'Ain ont alerté jeudi 28 mai sur l'apparition d'un foyer de cas d'encéphalite à tiques confirmés ou probables chez 26 habitants du département.

L'origine alimentaire de la transmission du virus est privilégiée et un "retrait-rappel" a été effectué sur des fromages au lait cru de chèvre et de vache d'une exploitation agricole du bassin d'Oyonnax. Ces produits auraient été consommés par au moins 50% des personnes malades, précisent l'ARS et la préfecture dans un communiqué. Les premiers cas sont apparus mi-avril pour des patients ayant pu présenter "des symptômes pseudo-grippaux qui se sont estompés" avant d'"évoluer vers des céphalées intenses et des vertiges plus ou moins importants".

"Afin d'écarter l'hypothèse d'une infection au nouveau coronavirus, une majorité de patients a fait l'objet d'un test virologique, associé pour certains à un contrôle sérologique", qui se sont révélés négatifs, selon la même source. En revanche, le diagnostic d'encéphalite à tiques a été confirmé pour 10 des 26 patients, dont 24 ont été hospitalisés courant mai. Une personne présentant des comorbidités importantes et des symptômes similaires est décédée, sans confirmation possible de la cause exacte du décès.

Au 27 mai, 22 personnes à l'évolution favorable ont regagné leur domicile. Deux autres restent hospitalisées mais leur état de santé n'inspire plus d'inquiétude. Contrairement à la maladie de Lyme, qui est provoquée par une bactérie, également transmise par la tique, l'encéphalite à tiques est due à un virus transmis à l'homme par piqûre d'une tique infestée, essentiellement du printemps à l'automne. De façon très exceptionnelle, l'infection peut se faire par consommation de lait cru ou de fromage au lait cru, issu d'un animal piqué par une tique porteuse du virus.