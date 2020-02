Coronavirus : les habitants de Carry-Le-Rouet s'apaisent après l'arrivée des rapatriés

publié le 01/02/2020 à 06:48

Le bilan du coronavirus s'est encore alourdi ces dernières heures. Le nombre de morts est monté à 249 soit 46 de plus en seulement une journée et le nombre de personnes infectées est proche de 12.000, ont indiqué les autorités sanitaires.

En France, les 180 ressortissants rapatriés de Wuhan, ont passé leur première nuit dans un centre de vacances, sur la commune de Carry-le-Rouet, où ils sont à l'isolement pendant 14 jours. Deux des rapatriés qui présentaient des symptômes de la maladie ont été transportés à l'hôpital de La Timone à Marseille, où les résultats se sont révélés négatifs.

Dans la soirée, une réunion publique a eu lieu dans la petite commune des Bouches-du-Rhône pour rassurer les habitants, selon Philippe De Meester, le directeur de l'Agence régionale de santé : "C'était indispensable de la faire. On a du prendre des décisions tellement rapides que cela a généré plein de questions et de l'anxiété. La réunion était nécessaire aussi car ce qu'on lit sur les réseaux sociaux et dans un certain nombre de publications relève du délire pur et simple. Il était indispensable de pouvoir donner des informations sur des réalités scientifiques et médicales."

"On n'a pas caché qu'il reste des zones d'ombres car le virus est trop récent. Mais on sait prendre les mesures de protection qu'il faut, et ça c'est important", assure Philippe De Meester. Afin de rassurer les Français sur les questions autres que celles d'ordre médical, un numéro vert est mis en place à partir de ce matin : 0800 130 000. Il sera disponible tous les jours de 9h à 19h.

Disparition - La romancière Mary Higgins Clark, "reine du suspense", est décédée à l'âge de 92 ans. Elle avait été découvert en France avec La Nuit du renard, pour lequel elle avait remporté le Grand prix de littérature policière en 1980.

Faits divers - Sarah Abitbolrefuse les excuses de son ancien entraîneur, Gilles Beyer. Il avait concédé avoir eu des relations "intimes inappropriées".



Brexit - Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne vendredi 31 janvier, à 23h à Paris. Le pays va débuter de nouvelles discussions avec Bruxelles.