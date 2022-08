56.000 jeunes appelés à la vaccination après des cas graves de méningite

Coronavirus, variole du singe, polio... les maladies et épidémies se multiplient en ce moment dans le monde entier.

Voilà qu'en France, une nouvelle épidémie pourrait bien voir le jour. Dans plus de 200 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 56.000 jeunes, de 0 à 2 ans et de 16 à 24 ans, ont reçu une invitation à la vaccination contre la méningite. En effet, depuis un an, le nombre d’infections à méningocoque B est en effet en forte augmentation dans ces secteurs, avec douze cas, dont un mortel et deux graves. "Il s’agit d’un nouveau variant que l’on ne connaissait pas jusqu’à présent", détaille Anne-Sophie Ronnaux-Baron, responsable de la veille sanitaire à l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne - Rhône-Alpes au journal Le Parisien.

Ce variant se manifeste par de forts maux de tête, des vomissements, des raideurs de la nuque et des taches corporelles. La bactérie, nichée dans les amygdales, se transmet par" gouttelettes", c'est-à-dire qu'une simple embrassade ou un éternuement peuvent suffire à contaminer une personne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info