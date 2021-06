4 clés pour réussir à prendre la parole en public

Ce matin vous nous donnez des clés pour la prise de parole en public. Je réponds au message de Pascal, qui veut aider son fils Nicolas à passer les oraux du bac dans les meilleures conditions. Il est glossophobe, c’est-à-dire qu’il a une peur panique de prendre la parole en public.

Je partage avec lui et avec vous aussi chers auditeurs quelques outils pratiques et pédagogiques pour dépasser cette angoisse et s’exprimer avec clarté et conviction. J’ai rencontré Carine Nagot qui vient de publier Vous êtes bon à l’oral mais vous ne le savez pas, aux éditions Asilio. L’auteure a créé une méthode qui s’appelle Carré Helenor. En voici un résumé.

Etape 1 : évacuer de votre esprit toutes les pensées négatives comme «"je n’ai aucune qualité à l’oral" et identifier au moins un point fort que ce soit la voix, le regard, la gestuelle,

ou la manière d’exprimer ses idées. Puis, il faut demander à deux personnes de donner leur point de vue. Ensuite, faire un résumé sur une fiche à lire avant la prise de parole en public pour bien les avoir en tête.



Etape 2 : organiser son argumentation en définissant à qui on s’adresse, quel est objectif, quels sont les messages clés. Sans oublier la petite touche personnelle en plus qui fera la différence.

Etape 3 : construire un plan clair, rédiger chaque phrase et apprendre le texte par cœur, s’entrainer en se chronométrant

Etape 4 : visualiser mentalement le moment - pour Nicolas ce seront les oraux du bac - et répéter mentalement : ma prestation sera une réussite .