PRÉSENTATION - Avec sa nouvelle recrue, Marseille ouvre vendredi 27 janvier (20h45) face à Montpellier un épisode qui peut marquer un tournant dans la saison, notamment pour l'attribution du titre.

Crédit : VALERY HACHE / AFP Blaise Matuidi à la lutte avec Djibril Sidibé le 28 août 2016

par Gregory Fortune publié le 27/01/2017 à 13:33

À 16 matches de la fin de la saison, tout restera bien sûr possible. Mais si Monaco vient à s'imposer face au PSG au Parc des Princes dimanche 29 janvier (21h), Paris, alors distancé de six points, devra probablement se faire à l'idée d'abandonner sa couronne. Au match aller, fin août, les Monégasques avaient envoyé un premier message au quadruple champion en titre. Victoire sans bavure (3-1), annonciatrice des cartons à venir, mais aussi des difficultés parisiennes jusqu'à fin 2016.



Six mois plus tard, aucun favori ne se dégage pour ce choc au sommet entre le leader monégasque et un PSG (3e à trois longueurs) redevenu conquérant. Six victoires de rang, 21 buts marqués pour un seul encaissé ont enterré la crise de décembre dans la capitale, conforté Unai Emery, validé le choix Julian Draxler. En attendant Giovani Lo Celso et Gonçalo Guedes. Edinson Cavani vient d'inscrire deux doublés coup sur coup. Signe que tous les voyants virent au vert, même Javier Pastore pourrait rejouer.



Toujours auréolé du titre honorifique et subjectif de meilleure attaque d'Europe (64 buts inscrits en championnat), Monaco, également sur une série de six succès toutes compétitions confondues, peut aussi compter sur la réussite quand la situation semble mal embarquée. Ce fut le cas à deux reprises en Coupe de la Ligue, aux tirs au but contre Sochaux en quarts et grâce à un but heureux de Radamel Falcao contre Nancy en demie, pour s'offrir une finale contre le... PSG, le 1er avril à Lyon.

Montpellier, une aubaine pour l'OM ?

Avant cette première délocalisation loin du Stade de France, le public du Parc OL espère voir son équipe (4e) enchaîner face à Lille (14e) samedi 28 janvier (17h). Les Lyonnais restent sur un succès convaincant face à l'OM (3-1) après l'accident caennais (défaite 3-2). Racheté par l'homme d'affaires luxembourgeois Gérard Lopez, le Losc est invaincu en 2017 mais n'a plus gagné en Ligue 1 depuis un mois et demi, une éternité. C'était face à Montpellier (2-1), le 10 décembre.



Depuis deux mois, l'équipe héraultaise (13e) est d'ailleurs la victime idéale pour retrouver victoire et confiance. Nantes, à deux reprises, Lyon et Metz ont profité, en (grande) partie, de la guerre ouverte entre le président Louis Nicollin et son entraîneur Frédéric Hantz. Au tour de l'OM ? Réponse dès vendredi 20 janvier (20h45). Avec un Patrice Évra présent au moins dans le vestiaire, l'équipe de Rudi Garcia doit relever la tête après les deux claques reçues à Lyon et par Monaco. Sinon, elle retournera dans le "ventre mou", loin des ambitions européennes.



Autre équipe à la peine ces dernières semaines, l'ancien leader niçois (2e), qui reste sur trois nuls de rang. Attendu à l'Allianz Riviera dimanche 29 janvier (15h), Guingamp (5e) va encore moins bien depuis sa victoire de prestige sur le PSG (deux nuls, une défaite). Par ailleurs, les deux vaincus de la semaine en Coupe de la Ligue, Nancy et Bordeaux, se retrouvent en Lorraine. Rennes reçoit Nantes. Matches importants en vue du maintien entre Lorient et Dijon, Angers et Metz, Bastia et Caen.

L1-22e journée : programme et classement

Vendredi 27 janvier :

20h45 : Marseille - Montpellier



Samedi 28 janvier :

17h00 : Lyon - Lile

20h00 : Nancy - Bordeaux

Rennes - Nantes

Lorient - Dijon

Angers - Metz

Bastia - Caen



Dimanche 29 novembre :

15h00 : Nice - Guingamp

17h00 - Toulouse - Saint-Étienne

21h00 : PSG - Monaco