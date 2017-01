EN DIRECT - Suivez Caen-Lyon en live commenté

MINUTE PAR MINUTE - L'Olympique Lyonnais se déplace au Stade Malherbe de Caen pour l'avant-dernier match de la 20e journée de Ligue 1.

15/01/2017

Lyon se déplace à Caen pour cette 20e journée de Ligue 1. Privé de Rachid Ghezzal (Algérie) et Nicolas Nkoulou (Cameroun), parti à la Coupe d'Afrique des Nations, les Lyonnais arrivent en pleine forme en Normandie. Ils sont sur une série de quatre victoires d'affiliée en championnat. Sa dernière défaite date du 27 novembre et la réception du PSG (1-2).



Depuis Lyon a battu Nantes, Rennes, Angers mais surtout Monaco en Principauté (1-3, le 18 décembre 2016 pour la 18e journée de Ligue 1). De son côté le Stade Malherbe de Caen (18e) qui devrait jouer avec cinq défenseurs, vit une saison compliquée.



Ils n'ont gagné que cinq fois en première partie de saison et possèdent la 18e défense de Ligue 1. Lyon pourrait donc profiter de ce déplacement pour ne pas s'éloigner du trio de tête Nice-Monaco-Paris et revenir à cinq points du Paris Saint-Germain (3e)

