MINUTE PAR MINUTE - Qui rejoindra le PSG en finale le samedi 1er avril au Parc OL ? Réponse à partir de 21h, mercredi 25 janvier au stade Louis-II.

25/01/2017

Silva, Falcao, Mbappé, Lemar en attaque, Bakayoko et Moutinho au milieu, Touré, Raggi, Jemerson et Sidibé derrière, Subasic dans les buts : le message de Leonardo Jardim est clair. Malgré la perspective du choc contre le PSG dimanche 29 janvier en Ligue 1, Monaco n'a pas l'intention de laisser passer l'occasion de se qualifier pour une première finale cette saison, celle de la Coupe de la Ligue. Unai Emery en avait d'ailleurs fait autant la veille à Bordeaux, avec la satisfaction de se qualifier et d'engranger un maximum de confiance au bout du compte.



Impressionnant leader du championnat avec 15 victoires, 3 nuls, et seulement 3 défaites (contre Toulouse, Nice et Lyon) et surtout 64 buts inscrits en 21 journées, l'ASM s'en est sortie aux forceps à Sochaux il y a deux semaines (1-1, 4 tirs au but à 3) en 8es, après une égalisation de Moutihno à la 83e minute. Mais depuis, la machine s'est remise en marche avec deux cartons à Marseille et contre Lorient.

Étrillée (6-0) en championnat début novembre à Louis-II, que peut espérer l'AS Nancy-Lorraine ? Peut-être mieux que supposé. Les hommes de Pablo Correa restent sur sept matches sans défaite toutes compétitions confondues depuis 4 décembre dont cinq succès, et n'ont encaissé qu'un seul but sur cette séquence. Ils devront toutefois faire sans l'expérimenté Benoît Pedretti (36 ans), touché au genou.