Monaco-PSG : terrible désillusion pour Paris

publié le 28/08/2016 à 19:28

Choc européen pour ce dernier match de la 3e journée de Ligue 1. L'AS Monaco recevait le Paris Saint-Germain pour ce qui était la première grosse rencontre de ce championnat. Un duel qui devait permettre aux deux équipes de se jauger. Les joueurs du Rocher restaient sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues dont deux en barrages de la Ligue des champions. Les joueurs de Leonardo Jardim ont eu cinq jours pour récupérer du match contre Villareal. Une rencontre qui avait fait des dégâts puisque Thomas Lemar a rejoint Radamel Falcao, Wagner Love et Kylian Mbappé à l'infirmerie. L'entraîneur monégasque enregistrait tout de même le retour de Benjamin Mendy suspendu en Coupe d'Europe.



Du côté de Paris, tout allait bien ou presque. Après une préparation réussie, les joueurs d'Unai Emery restaient sur trois victoires d'affilée également dont une dernière convaincante contre Metz (3-0). Les joueurs parisiens étaient en forme et portaient leur costume de favoris avec brio. De plus, le groupe parisien commencait à enregistrer des retours importants. Marquinhos est rentré des Jeux Olympiques et a repris sa place dans le groupe. Verratti revenait en forme et était titulaire. En revanche, Thiago Silva et Jesé, en phase de reprise, ont été laissés au repos.

AS Monaco : Subasic - Mendy, Jemerson, Glik, Raggi, Sidibé - Fabinho, Bakayoko - Moutinho - Germain, Silva

Paris SG : Trapp - Kurzawa, Kimpembe, David Luiz, Aurier - Rabiot, Thiago Motta, Verratti - Di Maria, Cavani, Lucas