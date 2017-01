PORTRAIT - Six mois après son recrutement, le prodige argentin de 20 ans est arrivé à Paris fin décembre 2016.

Crédit : EVARISTO SA / AFP Giovanni Lo Celso sous les couleurs de l'Argentine en août 2016 durant les JO de Rio

par Gregory Fortune publié le 03/01/2017 à 16:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Javier Pastore, trop souvent gêné par des blessures, manque aux supporters parisiens ? Hatem Ben Arfa ne les a pas convaincus ? Angel Di Maria les déçoit ? Le joueur à même de redonner lumière et éclat au club de la capitale se nomme peut-être Giovani Lo Celso. Recruté cet été pour environ 15 millions d'euros mais laissé à la disposition de son club argentin de Rosario Central, le compatriote de Lionel Messi est arrivé à Paris le 28 décembre et a suivi son premier entraînement quatre jours plus tard.

Né le 9 avril 1996 à Rosario, Lo Celso est un milieu offensif élégant d'1,80 m, gaucher, capable d'évoluer sur le côté mais aussi en meneur de jeu. Adepte des ouvertures millimétrées comme de longues transversales grâce à une excellente vision du jeu, celui qui a pour idole son futur partenaire Di Maria est doté d'une technique impressionnante. L'un de ses gestes préférés ? L'extérieur du pied. Capable d'éliminer plusieurs joueurs en dribblant, il s'est aussi fait remarquer par sa capacité à percuter pour mener des attaques tranchantes. Exactement ce que recherche Unai Emery.

En chiffres, la carrière du numéro 14 chez les professionnels en club se résume ainsi : 14 passes décisives et 3 buts en 54 matches. Avec les équipes de jeunes de Rosario, qu'il préféra rejoindre en 2010 plutôt que d'opter pour les Newell's Old Boys comme la plupart des membres des l'Académie Atlética Jorge Griffa - pour imiter Di Maria -, la nouvelle "pépite" argentine avait trouvé le chemin des filets à 27 reprises en 95 rencontres. Avec l'équipe olympique d'Argentine cet été à Rio, il n'a pas marqué mais gagné une place de titulaire... en premier meneur devant la défense.

Avec Draxler, deux renforts de poids... sur le papier

Talentueux, offensif et polyvalent, Julian Draxler l'est aussi sur le papier. Avec ses deux renforts, progressivement incorporés en janvier, Paris espère faire oublier un mercato estival peu convaincant, redevenir la machine qui balayait tout sur son passage sur la scène nationale. Mais surtout se mettre dans les dispositions de renverser, enfin, le FC Barcelone en 8es de finale de Ligue des champions en février et mars prochains. Puis viser plus haut. Avec encore des arrivées, une doublure pour Edinson Cavani notamment ? Réponse d'ici au 31 janvier minuit.