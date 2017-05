Nancy-Monaco, PSG-Bastia, OM-Nice... Le programme de la 36e journée de Ligue 1

publié le 05/05/2017 à 14:33

Deux victoires et deux nuls sur les 17 derniers matches, six buts encaissés au stade Louis-II le 5 novembre dernier, plus faible attaque de Ligue 1 avec 26 buts marqués contre 95 pour Monaco : voici l'état de Nancy à l'heure de recevoir le leader. Encore battu lors de sa dernière sortie, à Metz (2-1), le 19e est promis à la descente en Ligue 2 s'il ne réagit pas. Mais comment faire trébucher les hommes de Leonardo Jardim et prendre au moins un point ?



Peut-être en s'appuyant sur la dernière rencontre entre les deux formations, en demi-finale de Coupe de la Ligue le 25 janvier. L'ASNL ne s'était inclinée que par un but d'écart (1-0) en Principauté, sur une boulette de son gardien Ndy Assembé, face à un 11 monégasque quasiment au grand complet. Sur le synthétique de Lorraine, Leonardo Jardim pourrait cette fois un peu plus faire tourner, trois jours après la débauche d'énergie en Ligue des champions face à la Juve.

Paris doit battre Bastia pour continuer d'y croire

Outre l'aspect physique, la question est de savoir si cette sévère défaite en demi-finale aller aura une conséquence sur la confiance des Monégasques. Sont-ils touchés psychologiquement ? Jamais perturbés par la pression qu'a pu leur mettre le PSG ces dernières semaines, peuvent-ils, cette fois, craquer, alors que le titre de champion leur tend les bras ? Avec trois points d'avance et un match en plus à disputer, cela semble improbable sur le papier.

Les Parisiens le savent mais tenteront évidemment de revenir à hauteur avec 83 points face à la lanterne rouge, Bastia, trois heures plus tôt. À défaut de profiter d'un éventuel faux-pas monégasque, un succès permettrai aux hommes d'Unai Emery de reprendre provisoirement six longueurs d'avance sur Nice (3e) et de sécuriser un peu plus la 2e place, si importante pour la saison prochaine (billet pour la phase de poules de la Ligue des champions et non pour le 3e tour préliminaire, qu'offre la 3e).

L'OM invaincu depuis huit journées

Brillants tombeurs du club de la capitale dimanche 30 avril (3-1), les Aiglons, eux, se rendent à Marseille (6e) en clôture de cet antépénultième épisode de la saison. L'OM reste sur un succès 5-1 à Caen (18e) et espère prolonger sa série en cours de huit matches sans défaite. Si Paris bat Angers (14e) en finale de Coupe de France le samedi 27 mai, cette 6e place sera qualificative pour la Ligue Europa, argument de plus pour attirer de nouveaux joueurs cet été.



Cette journée débute par une affiche entre les deux clubs qui entourent l'équipe de Rudi Garcia au classement. Saint-Étienne (7e à six points de l'OM), où Christophe Galtier semble sur le départ, reçoit Bordeaux (5e avec une longueur d'avance sur Marseille) avec l'espoir de retrouver de l'excitation pour la fin de saison. Nantes (8e) est dans une situation identique à l'heure de recevoir un Olympique Lyonnais (4e) giflé à Amsterdam cette semaine.

L1-36e journée : programme et classement

Vendredi 5 mai :

20h45 : Saint-Étienne - Bordeaux



Samedi 6 mai :



17h00 : PSG - Bastia

20h00 : Guingamp - Dijon

Lille - Metz

Lorient - Angers

Nancy - Monaco

Toulouse - Caen



Dimanche 7 mai :



15h00 : Rennes - Montpellier

17h00 : Lyon - Nantes

21h00 : Marseille - Nice