publié le 26/04/2017 à 20:00

Le PSG peut-il laisser passer l'occasion de disputer le samedi 27 mai une troisième finale de Coupe de France consécutive ? Subir une nouvelle humiliation, sept semaines après son élimination en Ligue des champions à Barcelone malgré un succès 4-0 à l'aller ? Entre espoir de déloger le club de la capitale du trône de champion de France et rêves de Ligue des champions, Monaco se présente au Parc des Princes avec un visage aussi jeune qu'inconnu.



Kylian Mbappé, Radamel Falcao, Thomas Lemar, Kamil Glik, Tiémoué Bakayoko, Jemerson, Joao Moutinho sont restés en Principauté, de même que les convalescents Djibril Sidibé et Benjamain Mendy. Et si Bernardo Silva, Fabinho, Almamy Touré et Danijel Subasic sont bien présents au Parc des Princes, ils débutent sur le banc des remplaçants.

Face au trio offensif Edinson Cavani-Angel Di Maria-Julian Draxler, il revient à Safwan Mbae (20 ans), Kouadio-Abou Diallo (20 ans) et Jorge (21 ans) de tenter de résister, avec l'aide des expérimentés Andrea Raggi (32 ans) et Morgan De Sanctis (40 ans) dans les buts. Devant, Valère Germain, grand frère du haut de ses 27 ans, a la mission de tromper les Thomas Meunier Thiago Silva, Marquinhos et Maxwell, en compagnie d'Irvin Cardona (21 ans).

Le film de la soirée :

20h22 - Emery a donc opté pour un milieu Verratti-Motta-Matuidi. Rabiot et Nkunku sont remplaçants. C'est quasiment un 11 type côté parisien.



20h19 - La voilà : Areola - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell - Verratti, Motta, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler



20h16 - La composition attendre se fait attendre.



20h09 - Le 11 de Monaco : De Sanctis - Mbae, Diallo, Raggi, Jorge - Beaulieu, Muyumba, N'Doram, Andzouana - Germain, Cardona



20h07 - Les équipes de départ seront connues dans quelques instants.



20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette seconde demi-finale de la Coupe de France 2016-2017, la 100e du nom.

Coupe de France : résultat et programme des demi-finales

Mardi 25 avril :

Angers-Guingamp : 2-0



Mercredi 26 avril :

21h05 : PSG-Monaco



Finale :

Samedi 27 mai au Stade de France à 21h00