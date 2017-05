Monaco-Juventus : que s'est-il passé avec Benjamin Mendy ?

publié le 04/05/2017 à 13:57

La décision était prise depuis plusieurs jours et personne ne l'avait vue venir. À l'annonce des équipes de départ, en demi-finale aller de Ligue des champions entre Monaco et la Juventus Turin, plusieurs choix ont étonné. Celui, de Massimiliano Allegri, de jouer avec une défense à trois centraux et celui, de Leonardo Jardim, de se priver de Benjamin Mendy. Nabil Dirar a occupé (brillamment) le côté droit de la défense monégasque et Sidibé a basculé côté gauche pour une défaite (0-2) décisive aux portes de la finale de Cardiff.



Pendant la retransmission de la rencontre des rumeurs de sanctions disciplinaires avaient été relayées concernant l'absence du latéral gauche. Benjamin Mendy traîne quelques écarts de conduite depuis le début de sa carrière, l'hypothèse n'était donc pas impossible. Mais elle fut rapidement éteinte.

Il était pourtant convoqué dans le groupe

L'ancien Marseillais souffrait en fait des ischio-jambiers. Une douleur parmi tant d'autres, dans la saison du joueur mais qui s'est ravivée lors du dernier match de championnat de l'ASM (victoire 3-1 contre Toulouse le samedi 29 avril). En effet le coach portugais avait sorti son joueur en fin de match pour tenter de limiter la casse.

"C'était de la stratégie de ma part" Leonardo Jardim Partager la citation





Ce qui a induit en erreur les observateurs c'est la présence, dans le groupe, du défenseur. Un joueur blessé et indisponible est rarement convoqué par les entraîneurs. Ces derniers nous ont, en revanche, habitués à feindre une blessure pour finalement aligner le joueur le soir du match.



Jardim a donc fait l'inverse, ce mercredi, et s'en est expliqué après la rencontre : "J'avais pris ma décision après Toulouse. C'est sûr, il est un joueur très important pour nous, mais il avait déjà raté des matches de Ligue des champions, comme à Dortmund (2-3 en quart de finale aller de "Champions"). Je l'avais pris dans le groupe mais, ça, c'était de la stratégie de ma part", a-t-il précisé.