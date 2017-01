VIDÉO - La boulette de Ndy Assembé et le but de Falcao en images

Monaco s'est qualifié mercredi 25 janvier pour la finale de la Coupe la Ligue grâce à un but de son attaquant colombien après une énorme erreur du gardien camerounais de Nancy.

Guy Roland Ndy Assembé laisse échapper le ballon mercredi 25 janvier 2017

par Gregory Fortune publié le 25/01/2017 à 23:17

Éloigné des terrains depuis fin novembre en raison d'une blessure aux adducteurs, Guy Roland Ndy Assembé effectuait son retour dans les buts de l'AS Nancy-Lorraine mercredi 25 janvier à l'occasion de la demi-finale de la Coupe de la Ligue à Monaco. Le gardien camerounais de 30 ans n'est pas prêt d'oublier cette soirée et peut-être d'en faire des cauchemars. L'actuel 13e de Ligue 1 n'est pas passé loin de l'exploit sur la pelouse de l’impressionnant leader du championnat, le bousculant durant 90 minutes. Nancy ne s'incline finalement que sur une boulette de son portier.

Les deux équipes entrent dans le temps additionnel de la première période sur un score nul et vierge. Le chronomètre affiche une minute et un peu plus de 20 secondes de temps additionnel. La défense nancéienne repousse les dernières offensives monégasques. Le défenseur brésilien de Jemerson tente une talonnade sans grande conviction. Le ballon semble promis à Ndy Assembé, qui s'approche tranquillement, effectue un petit saut, lève les bras... et laisse échapper le ballon.



Falcao a coupé son (faible) effort mais continue de suivre l'action. Réactif, l'attaquant colombien place sa tête dans le but vide, sous le regard de Nancéiens dépités, le premier concerné la tête dans les gants. Rien ne sera marqué après la pause. Monaco rejoint le PSG en finale, qui aura lieu le samedi 1er avril au Parc OL de Lyon.