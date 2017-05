publié le 23/05/2017 à 16:54

C'est la grande question du mercato : Kylian Mbappé sera-t-il toujours Monégasque la saison prochaine ? Auteur d'une saison incroyable (26 buts toutes compétitions confondues) à seulement 18 ans, l'attaquant français attire les convoitises du gratin européen. Devenu le crack le plus côté du moment, le jeune champion de France pourrait bien faire l'objet d'offres à plus de 100 millions d'euros qui pourraient bien faire réfléchir les dirigeants russes de l'AS Monaco. La presse s'est en tout cas fait l'écho d'un vif intérêt du Real Madrid de Zinédine Zidane mais surtout du président Florentino Pérez, qui compte bien se faire réélire à la tête du club merengue.



Longtemps à la recherche de la future grande star du ballon rond, le Paris Saint-Germain garde aussi un œil sur Kylian Mbappé, selon L’Équipe en date de mardi 23 mai. Seulement, le club de la capitale ne compte pas casser sa tirelire pour le recruter. Si des contacts ont bien eu lieu entre les dirigeants parisiens et l'entourage du joueur, la vitesse supérieure n'a toujours pas été enclenchée. D'après le quotidien, il faudra sans doute attendre l'arrivée d'un nouveau directeur sportif (Antero Henrique, ex-FC Porto ?) pour que le PSG prenne la décision de s'activer (ou non) sur le dossier.

S'il souhaite recruter le néo-international français, le Paris Saint-Germain devra cependant avancer des arguments convaincants. Réticent à l'idée d'intégrer un club peu généreux en bons de sortie, Kylian Mbappé serait bien plus intéressé pour aller régaler les spectateurs espagnols du FC Barcelone... ou du Real Madrid.