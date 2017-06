publié le 09/06/2017 à 15:53

Contrairement à Nice, l'Olympique de Marseille ne devrait annoncer aucune arrivée en ce premier jour de mercato estival 2017, vendredi 9 juin. Mais les grandes manœuvres sont bel bien lancés pour ce premier marché des transferts entre deux saisons depuis l'arrivée de l'Américain Frank McCourt aux commandes. Le premier renfort devrait être Valère Germain. L'attaquant de Monaco, barré par Radamel Falcao et Kylian Mbappé, serait sur le point de répondre favorablement au projet olympien dans les prochaines heures. Le club de la Principauté récupérerait 10 millions d'euros.



Bafétimbi Gomis s'orientant chaque jour un peu plus vers un départ à Galatasaray, l'OM avance également ses pions sur un deuxième attaquant. Si celui du FC Séville, prêté par l'Inter Milan, Stefan Jovetic, reste la priorité, les dirigeants phocéens gardent un œil sur le Niçois Mario Balotelli et s'intéressent désormais à un Argentin de 21 ans, Sebastian Driussi, joueur de River Plate. C'est ce que rapporte L'Équipe dans son édition de vendredi 9 juin.

L'autre chantier d'envergure reste celui de la défense. Selon La Provence, des négociations ont été ouvertes avec le latéral droit Bacary Sagna (34 ans), en fin de contrat à Manchester City. Pour la charnière centrale, le directeur sportif Andoni Zubizarreta, l'entraîneur Rudi Garcia et le président Jacques-Henri Eyraud ont listé le Barcelonais Jérémy Mathieu (33 ans), le Valencian Aymen Abdennour (27 ans), ancien de Monaco, et le Nancéien Faitout Mouassa (18 ans). Mais pour ce dernier, la concurrence s'annonce forte.