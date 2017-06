publié le 08/06/2017 à 16:18

Le 7 novembre 2016, Cristiano Ronaldo signait son dernier renouvellement de contrat avec le Real Madrid. À l'époque il s'était engagé jusqu'en 2021, voulait jouer "encore 10 ans" sous le maillot Merengue et parlait alors d'un "avant-dernier contrat". Ce mercredi 6 juin, le quotidien portugais A Bola, informait, en une des son édition, que le champion d'Europe avait fait l'objet d'une offre de 180 millions d'euros.



Nul ne sait quel club a formulé une telle offre aux dirigeants du Real Madrid mais l'intéressé y est allé de son grain de sable. En marge des rendez-vous internationaux, il a été interrogé sur sa position quant à la prétendue offre de transfert : "Oui j'ai vu l'article, rien n'est impossible", s'est contenté le joueur.

Deux possibilités existent : soit le Real Madrid a véritablement reçu une offre de 180 millions d'euros et pourrait réfléchir à un départ de sa star (32 ans). Kylian Mbappé, Eden Hazard et David De Gea sont trois cibles onéreuses de la Maison Blanche et un départ de Ronaldo remplirait des caisses aussitôt vidées. Soit l'information n'est pas vraie et pourrait se résumer à une stratégie de négociation du clan portugais afin qu'il signe un dernier contrat juteux. Il profiterait de ses remarquables performances, en Ligue des champions notamment, pour crédibiliser sa demande.

Morata également sur le départ ?

Karim Benzema (29 ans) vient de réaliser sa saison la moins aboutie, statistiquement, depuis 2009-2010. Il a marqué 19 buts et délivré neuf passes décisives, des chiffres qu'ils dépassaient allègrement les exercices précédents. Cela n'a guère altéré la confiance que lui voue son entraîneur, Zinedine Zidane, et son président, Florentino Pérez.



Le malheur des uns fait le bonheur des autres et le contraire se vaut également. Alvaro Morata (24 ans) est la première victime du crédit dont profite le Français. Il est remplaçant, ce qui ne lui convient pas comme l'a expliqué son agent, Juanma Lopez, à Footmercato.fr : "Alvaro est un joueur qui veut jouer un rôle plus important. Il veut jouer plus. C’est logique pour un attaquant qui a marqué dix-neuf buts. Le joueur prendra une décision claire et définitive dans les prochains jours. Je n’ai pas encore rencontré les dirigeants du Real Madrid."



L'international espagnol a terminé sa formation de footballeur dans la capitale espagnole et est considéré comme un enfant de la maison. Il est très apprécié par les supporters locaux mais ne devrait donc pas rester. Il avait quitté le dernier champion d'Espagne pour la Juventus Turin, à l'été 2014. Deux saisons italiennes pendant lesquelles il avait joué un rôle prépondérant et pris goût au poste d'attaquant titulaire dans un grand club européen. Son dernier exercice se résume à 45 rencontres pour 19 buts. Son talent devrait profiter à un club étranger puisque l'AC Milan s'est positionné sur le dossier.