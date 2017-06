publié le 10/06/2017 à 12:58

La requête viendrait directement de Carlo Ancelotti, entraîneur du Bayern Munich, et Corentin Tolisso remplacerait numériquement Xabi Alonso, tout jeune retraité. C'est dire si la marche est haute pour le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais s'il est transféré chez les champions allemands. Jean-Michel Aulas souhaiterait vendre son joueur pour 40 millions d'euros, somme record pour le départ d'un Lyonnais. Michael Essien, en 2009, avait rejoint Chelsea pour 38 millions d'euros. Karim Benzema, vers le Real Madrid, pour 35.



Lors des précédents mercatos, le droitier avait été ardemment courtisé par deux clubs italiens : le SSC Naples et la Juventus Turin. À l'époque le deal n'avait pu être conclu, le joueur souhaitait rester dans son club formateur. Mais comme Alexandre Lacazette, cet été semble être le bon pour un départ du numéro 8 des Gones. Et le Bayern Munich l'a bien compris, selon le quotidien L'Équipe.

Entraîné par Ancelotti et Sagnol

Les dirigeants allemands auraient entamé des négociations officielles avec leurs homologues lyonnais et semblent déterminés. Un contrat de longue durée pourrait attendre le droitier. Quant aux 40 millions d'euros réclamés par Jean-Michel Aulas, ils ne freineraient pas acheteurs. Évoluer en Bavière, la saison prochaine, plairait beaucoup au joueur dans la perspective de participer à la Coupe du monde 2018.

Corentin Tolisso est sous contrat jusqu'en 2020 avec l'Olympique Lyonnais mais son départ est quasiment acté. La Juventus, Tottenham, Manchester City et Chelsea restent à l'affût mais semblent avoir une longueur de retard dans les négociations. Le Français retrouverait deux compatriotes dans le sud de l'Allemagne : Franck Ribéry mais aussi Willy Sagnol, intronisé entraîneur adjoint d'Ancelotti le 9 juin.