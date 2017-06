publié le 10/06/2017 à 14:58

Si Bafétimbi Gomis s'engage avec l'Olympique de Marseille, les dirigeants auront bouclé un dossier très attendu par les supporters. Auteur d'une saison très satisfaisante sous les ordres de Rudi Garcia, la saison dernière (20 buts et trois passes décisives et 33 matches), Gomis a laissé un bon souvenir dans les tribunes du stade Vélodrome. Mais, prêté, il appartient toujours au club de Swansea (15e de Premier League) qui ne devrait pas le conserver.



Son prix de départ est fixé à, environ, quatre millions d'euros. Une somme que Frank McCourt peut bien évidemment régler. Mais le problème n'est pas là. Selon le quotidien régional La Provence, les dirigeants olympiens auraient récemment fait une offre de contrat de deux ans (plus une en option) qui aurait été refusée au motif que le salaire n'est pas assez élevé.

Gomis, 31 ans, souhaiterait signer un dernier contrat onéreux, ce que lui offrirait le club turc Galatasaray. Les Stambouliotes auraient contacté l'ancien Lyonnais avec un chèque de 3,5 millions d'euros par an. En 2016-2017, Marseille payait son joueur 300.000 euros par mois.



Doria fait la Une de la presse portugaise

Après l'attaque (Valère Germain et Stevan Jovetic seraient courtisés), la défense est l'autre gros chantier du club olympien. Patrice Évra (36 ans) est venu renforcer le côté gauche (en attendant que Sagna face de même à droite ?) et c'est désormais l'axe qui devrait être modifié. Rudi Garcia ne compterait pas démarrer la saison prochaine avec la charnière qui a terminée la précédente : Rod Fanni (35 ans) et Rolando (31 ans).



Avant de voir arriver un joueur, Marseille souhaiterait se débarrasser de certains éléments de son effectif et Doria est de ceux-là. Le Brésilien n'a jamais pu, ou su, combler les attentes placées en lui par les supporters marseillais. Cette saison, il a joué 22 matches pour un but et souvent à un poste (latéral gauche) qui n'est pas le sien.



Le quotidien portugais Record cite le gaucher sur sa Une de ce samedi 10 juin : "Le Sporting Portugal pourrait être une bonne option". Le club de Lisbonne vient de céder un de ses meilleurs défenseurs, Rùben Semedo, vers Villareal. Pour le remplacer il aurait coché le nom du Marseillais. Lequel ne semble pas indifférent à cette solution, donc.



Doria, arrivé en Provence à l'été 2014, est sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2019. Le club formateur de Cristiano Ronaldo et le gaucher seraient entrés en contact. Ce samedi 10 juin, aucun prix de transfert n'a été fixé par les dirigeants marseillais. Trois ans plus tôt, ils avaient déboursé cinq millions d'euros aux Brésiliens de Botafogo.