publié le 09/06/2017 à 12:56

Pour l'instant, Kyllian Mbappé ne veut pas entendre parler de son avenir. Sa priorité est aux deux matches de l'équipe de France face à la Suède, vendredi 9 juin dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018, et à l'Angleterre, trois jours plus tard en amical.



Mais ensuite, pendant les premiers jours de ses vacances qui débuteront mercredi 14 juin, l'attaquant de 18 ans devrait se replonger dans son avenir monégasque et faire un petit détour par la résidence estivale de son président Vadim Vasilyev pour faire le point sur sa situation.

Le dirigeant russe sait qu'il sera compliqué de convaincre sa pépite de prolonger durant l'été un contrat qui prend fin dans deux ans, en 2019 : il devra, selon toute vraisemblance, attendre le mois de septembre et la fin du marché des transferts.

La fuite de plusieurs cadres monégasques

Or, ce mercato estival 2017 pourrait être marqué par la fuite des talents monégasques. Bernardo Silva s'est déjà envolé pour Manchester City, Fabinho, Benjamin Mendy, Thomas Lemar ou encore Djibril Sidibé sont fortement courtisés. Une situation qui inquiète Kylian Mbappé, et ce depuis plusieurs semaines.



Une hémorragie dans l'effectif du champion de France et demi-finaliste de la dernière Ligue des champions pourrait ainsi profiter à tous ces clubs en salle d'attente depuis des mois, Manchester United, Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone, Arsenal ou encore le Paris Saint-Germain. Parmi ces nombreux prétendants, plusieurs sont prêts à débourser dès aujourd'hui 140 millions d'euros pour faire céder l'AS Monaco. Jusque-là, plusieurs offres officielles de plus de 100 millions auraient été refusées. Jusqu'à combien peuvent tenir les dirigeants du club de la Principauté ?