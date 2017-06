publié le 09/06/2017 à 20:38

L'attaquant international français de Bordeaux, Jérémy Ménez, s'est engagé avec le club d'Antalyaspor, 5e du championnat turc cette saison. Le club turc a officialisé l'affaire sur son compte Twitter.



"Le FC Girondins de Bordeaux a trouvé un accord de principe avec le club turc d'Antalyaspor pour le transfert de Jérémy Ménez. Ce transfert se réalisera sous réserve de la signature des documents administratifs et de la visite médicale du joueur en Turquie", indiquent, de leur côté, les Girondins de Bordeaux.

Ménez (30 ans) était arrivé à Bordeaux, il y a un an, en provenance du Milan AC. En Gironde, l'ancien Parisien aux 24 sélections, a disputé 26 matches pour un bilan décevant de trois buts inscrits et deux passes décisives. Il a vu sa fin de saison perturbée par une blessure aux adducteurs.

Sagna sur les tablettes de l'OM

Après avoir recomposé le côté gauche de l'équipe de France version Euro 2016 en recrutant Patrice Évra et Dimitri Payet, l'Olympique de Marseille semble guider par la même logique. Le club de Frank McCourt se montre de plus en plus pressant, en ce début de mercato, pour attirer l'ancien latéral de Didier Deschamps, Bacary Sagna. Le joueur est libre et peut donc s'engager où bon lui semble.



S'il arrive à Marseille le club n'aura aucune indemnité de transfert à régler. Les principaux obstacles financiers seraient une prime à la signature et surtout un salaire onéreux. À Manchester City, l'ancien Auxerrois émanait à, environ, 400.000 euros par mois. Selon l'hebdomadaire sportif France Football, le joueur serait prêt à accepter un salaire mensuel de 300.000 euros.



Marseille aurait proposé un contrat de deux ans à Sagna. Les dirigeants de l'OM recherchent plusieurs profils défensifs, principal secteur à rebâtir durant ce mercato estival.