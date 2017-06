publié le 02/06/2017 à 15:33

Arsène Wenger prolongé pour deux saisons malgré une saison décevante, marquée par une première non-qualification en Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 1997-1998, Arsenal va-t-il désormais enflammer le marché des transferts ? L'Équipe annonce dans son édition de vendredi 2 juin une offre de près de 100 millions d'euros formulée à Monaco pour attirer la star annoncée de ce mercato estival 2017, Kylian Mbappé. Les Gunners souhaiteraient en outre chiper au club de la principauté un autre de ses joyaux, le milieu gauche Thomas Lemar.



Les chances de l'ancien club de Thierry Henry, Sylvain Wiltord, Robert Pires, Patrick Vieira, Emmanuel Petit ou encore Samir Nasri de réaliser le coup de l'été avec Mbappé semblent toutefois minces. D'abord parce que le Real Madrid et Manchester City ont déjà placé la barre plus haut, avec des offres verbales de près 120 millions d'euros. D'autre part car l'attaquant de 18 ans a peut-être intérêt à rester à Monaco une saison de plus. La Coupe du monde 2018 en Russie approche. Et l'ASM entend rester compétitive. La prolongation du Colombien Radamel Falcao (31 ans) jusqu'en 2020 se veut un message fort, à même de limiter l'exode des talents cet été.

Pour l'heure, seul le Portugais Bernardo Silva (22 ans) a officiellement quitté le Rocher, pour rejoindre Manchester City. Le club de Pep Guardiola serait cependant sur le point de faire signer le latéral gauche Benjamin Mendy (22 ans). En Angleterre toujours, Chelsea semblait proche il y a quelques semaines d'un accord avec le milieu Tiémoué Bakayoko (22 ans). Outre Arsenal, Tottenham s'intéresse de près à Lemar (21 ans). Quant à Valère Germain (27 ans), il reste une priorité de l'Olympique de Marseille.