publié le 08/06/2017 à 11:43

Dépenser plus pour "rêver plus grand", comme le clame le slogan du PSG depuis sa reprise par le fonds souverain Qatar Investment Authority en 2011 ? C'est ce que s'apprête à faire le club de la capitale lors de ce mercato estival, selon des informations du journal Le Parisien, jeudi 8 juin. Une enveloppe de 220 millions d'euros aurait été budgétée pour permettre à Unai Emery de renforcer son équipe et, enfin, de briser ce plafond de verre des quarts de finale de la Ligue des champions (cinq éliminations de rang avant le dernier carré). Et encore, cette somme ne prend pas en compte les éventuelles ventes à venir.



La saison passée, Paris a déboursé 144 millions d'euros en tout lors des marchés estivaux et hivernaux, finalement jugés décevants au regard de la perte du titre de champion de France et de l'humiliation à Barcelone. Le record pour le club de la capitale a été atteint en 2012-2013 avec 150 millions d'euros dépensés pour attirer Zlatan Ibrahimlovic, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi et Lucas. Avec 220 millions, le club de la capitale entrerait encore dans une nouvelle dimension et jouerait dans la cour des plus grands. La levée des contraintes du fair-play financier imposé par l'UEFA le lui permet en tout cas.

257 millions d'euros lâchés par le Real en 2009

À titre de comparaison, les deux Manchester ont dépassé la barre symbolique des 200 millions d'euros d'investissement lors de l'été 2016, 213 pour City et 207 pour United dont 127 pour le seul Paul Pogba. Le record dans l'histoire appartient au Real Madrid version 2009 : Florentino Perez avait lâché 257 millions d'euros pour notamment s'offrir Cristiano Ronaldo (94 millions), Kaka (65) et Karim Benzema (41). Une somme insuffisante pour reconquérir la Ligue des champions à court terme mais payante cinq ans plus tard, et encore ces deux dernières saisons.

Avec cette enveloppe de 220 millions, Paris peut rêver de lutter à armes égales avec tous ses concurrents sur les dossiers de joueurs à plus de 100 millions d'euros, Kylian Mbappé en tête, même si ce dernier pourrait rester à Monaco. Outre un attaquant de complément à Edinson Cavani (Pierre-Emerick Aubameyang ? Alexis Sanchez ? Sergio Agüero ?), Unai Emery et Antero Henrique souhaiteraient un milieu (Fabinho ? Jean-Michaël Seri ?), un défenseur central (Pepe ?), un latéral gauche et peut-être un gardien. L'argent fera-t-il leur bonheur ?