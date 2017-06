publié le 08/06/2017 à 14:00

Le samedi 20 mai dernier, date de la dernière journée de Ligue 1 2016-2017, a signé la fin d'une époque à Saint-Étienne. Celle de Christophe Galtier à la tête de l'équipe première. Après neuf saisons le Marseillais avait annoncé vouloir changer d'air et laisser le banc de touche libre. Les dirigeants ont dû jouer des coudes, pendant presque trois semaines, pour trouver leur futur technicien.



Cela semble être aujourd'hui acté mais plusieurs candidatures ont échoué ou ont refusé le poste. C’est le cas de Hervé Renard (Sochaux de 2013 à 2014, Lille de juin 2015 à novembre 2015). d'Éric Roy (Nice de 2010 à 2011), de Patrick Viera (Manchester City U21 de 2013 à 2015 et New York City FC depuis 2016) et de Claudio Ranieri (Monaco de 2012 à 2014).

Bernard Caiazzo et Roland Romeyer (président du conseil de surveillance et directeur du club) auraient arrêté leur choix. Trois hommes seraient en ballottage très favorable selon le quotidien L'Équipe : Oscar Garcia, Claude Puel et Antoine Kombouaré. Le premier cité (44 ans) est le moins connu des amateurs de football français mais possède une jolie expérience. Il a remporté, ces deux dernières saisons, le championnat autrichien à la tête du RB Salzbourg, a déjà coaché Watford (Premier League) et les équipes de jeunes du FC Barcelone.

Puel indésirable à Southampton ?

Claude Puel (ancien technicien de Monaco, Lille et Nice) et Antoine Kombouaré possède eux un vécu considérable sur les bancs de touche du championnat de France. Malgré une belle 8e place de l'autre côté de la Manche et une finale de Cup perdue, le Castrais (55 ans) n'est pas certain d'être conservé par Southampton (Premier League). Le Kanak (53 ans), sous contrat avec l'EA Guingamp, semble particulièrement plaire aux dirigeants du Forez.

L'@ASSEofficiel a trouvé son futur entraîneur. Choix fait. Mais celui-ci doit encore être libéré par son Club. — Margot Dumont (@Margot_Dumont) 7 juin 2017

Selon Margot Dumont, journaliste BeIn sport qui couvre régulièrement l'actualité stéphanoise, nous apprend également que l'ASSE a définitivement choisi son prochain technicien. Ce dernier devrait régler les derniers détails pour se libérer de son courant contrat. Une information qui laisse les supporters des Verts dans le flou puisque Puel, Garcia et Kombouaré sont actuellement engagés. L'AS Saint-Étienne a prévu de reprendre l'entraînement le lundi 26 juin.