publié le 06/06/2017 à 13:08

Le directeur sportif portugais Antero Henrique officiellement intronisé vendredi 2 juin dans la capitale, le PSG entend passer à l'action rapidement sur le marché estival des transferts 2017, qui s'ouvre ce vendredi 9 juin. Sa première recrue sera-t-elle un autre Portugais, le défenseur du Real Madrid Pepe, comme l'a annoncé Marca lundi 5 juin ? Ce n'est pas si sûr. L'entraîneur Unai Emery apprécierait le profil du champion d'Europe 2016 mais Enrique souhaiterait un élément plus jeune qu'un joueur de 34 ans.



Pour le poste de gardien, Kevin Trapp et Alphonse Areola seront-ils délogés par un nouvel arrivant ? Oui, à en croire les propos du second dans l'émission Téléfoot, dimanche 4 juin. Emery et Henrique étaient séduits par le Slovène de l'Atlético de Madrid Jan Oblak, mais l'interdiction de recrutement du club espagnol réduit cette piste à néant à court terme. Aucune autre crédible n'est apparue ces derniers jours.

En revanche, au milieu de terrain, les priorités sont clairement identifiées. Par ordre de priorité, Paris souhaite attirer le Brésilien de Monaco Fabinho et/ou l'Ivoirien de Nice Jean-Michaël Seri. Tenter de n'en prendre qu'un ou les deux dépendra de l'avenir de Blaise Matuidi, qui n'a toujours pas accepté une offre de prolongation de deux ans, et de Thiago Motta, qui attend un signe de ses dirigeants.

À l'attaquez sur le dossier Mbappé ?

En attaque, enfin, L'Équipe assure mardi 6 juin que le Chilien d'Arsenal Alexis Sanchez reste le plus convoité de par son profil polyvalent. Confronté à une rude concurrence, du Bayern Munich, de Manchester City et des Gunners notamment, Paris pourrait finalement se lancer dans la bataille pour arracher un autre Monégasque, la pépite Kylian Mbappé, originaire de la région parisienne.