publié le 09/06/2017 à 08:21

La France se déplace en Suède ce vendredi 9 juin à Stockholm, pour un match crucial dans la course à la qualification pour le Mondial-2018 en Russie. Avec quatre victoires et un match nul en cinq rencontres, les Bleus occupent la première place d'un groupe A, qui compte également dans ses rangs les Pays-Bas et la Bulgarie. Les hommes de Didier Deschamps ont trois points d'avance sur les Suédois, orphelins depuis l'été 2016 de leur star Zlatan Ibrahimovic. Un succès des vice-champions d'Europe ne validerait pas mathématiquement le billet pour la Russie, mais permettrait à Mbappé et compagnie de faire un grand pas vers le Mondial-2018.





"On s'attend à un match âpre et disputé", déclare sur RTL Olivier Giroud. Auteur d'un triplé historique la semaine dernière lors d'un match amical face au Paraguay, l'attaquant a vécu une saison compliquée avec Arsenal. Une situation qui ne lui a pas fait craindre pour sa place en équipe de France. "Didier Deschamps me parle souvent et me témoigne sa confiance. Maintenant il n’a pas oublié de me mettre en alerte quant au fait que mon temps de jeu ne s’amenuise encore plus. C’est normal. C’est quelque chose que j’espère remédier dès l’année prochaine", confie-t-il.

Mbappé, Lemar, Thauvin... Un avenir prometteur

Et le vice-champion d'Europe se montre particulièrement confiant quant à l'avenir, notamment grâce à la jeune génération qui se dégage en équipe de France. Olivier Giroud loue notamment leur "bon état d'esprit" et le "vent de fraîcheur" qu'elle apporte. "Il y a beaucoup de talent, de respect et de maturité dans leur comportement", reconnaît-il.

En première ligne ? Kylan MBappé qui est "l'un des futurs très grands du monde du football de par son intelligence, sa maturité", selon Olivier Giroud. Mais la révélation de la saison de Ligue 1 n'est pas le seul à séduire le Gunners. "J'aimerai aussi parler d'autres joueurs comme Thomas Lemar, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, Florian Thauvin... Tous les joueurs ont une marge de progression. On est vraiment là pour eux, tout s'est fait très naturellement', conclut-il.