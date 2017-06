publié le 01/06/2017 à 18:23

Victime de Monaco en 8es de finale de la Ligue des champions en février et mars, Manchester City est en train de prendre sa revanche sur le club de la Principauté. Non pas sur une pelouse mais sur le terrain du mercato. Le club entraîné par Pep Guardiola entend vite retrouver les sommets en Angleterre et concurrencer les cadors sur la scène européenne la saison prochaine.



Les Citizens ont déjà réussi un joli coup en enrôlant l'un des maîtres à jouer monégasque, Bernardo Silva, pour près de 50 millions d'euros et serait sur le point de faire signer un autre homme fort de la saison du néo-champion de France, Benjamin Mendy. À en croire les informations de Skysports, les négociations seraient en très bonne voie et un transfert imminent pour une somme avoisinant les 46 millions d'euros.

Mendy, 22 ans quitterait alors le Rocher une saison seulement après son arrivée en provenance de Marseille. Il remplacerait chez les Citizens un autre Français, Gaël Clichy, en fin de contrat. Manchester City a également recruté un gardien en vue de la saison prochaine, le Brésilien Ederson (Benfica), pour 40 millions d'euros, soit le deuxième montant le plus cher de l'histoire à ce poste après Ginaluigi Buffon (de Parme à la Juve pour 52 millions en 2001).

Bayayoko à Chelsea, ça coince

Par ailleurs, la signature du milieu monégasque Tiémoué Bakayoko à Chelsea ne semble plus si évidente que ces derniers jours, voire ces derniers mois. Selon L'Équipe, les Blues, champions d'Angleterre en titre, seraient refroidis par un "nombre d'intermédiaires trop grand dans le dossier". L'international français, lui aussi âgé de 22 ans, évolue à Monaco depuis 2014 après une première saison en professionnel à Rennes.