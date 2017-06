publié le 07/06/2017 à 13:52

Le bonheur des uns va-t-il faire... le bonheur des autres ? Selon la dernière tendance, Kylian Mbappé semble finalement bien parti pour disputer une saison de plus sous les couleurs de l'AS Monaco. Devenu titulaire en attaque aux côté du Colombien Radamel Falcao, le prodige de 18 ans a explosé les records de précocité en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Les plus grands clubs se l'arrachent. Mais le club de la Principauté semble prêt à repousser toutes les offres, même largement supérieures à 100 millions d'euros. Parallèlement, Mbappé opterait pour la fidélité et la stabilité à un an du Mondial 2018 en Russie.





Cette nouvelle donne pourrait faire les affaires de l'Olympique de Marseille, qui ne cache pas son intérêt pour un autre attaquant monégasque depuis plusieurs semaines. Son nom : Valère Germain, fils d'un ancien joueur de l'OM, Bruno et né dans la préfecture des Bouches-du-Rhône en avril 1990. Remplaçant depuis l'éclosion de Mbappé, celui qui fut prêté à Nice en 2015-2016 souhaite retrouver une place dans le 11 de départ. Marseille le lui propose et en a fait sa priorité. Selon La Provence, il ne reste plus qu'à accélérer les négociations avec Monaco.

En revanche, Olivier Giroud ne se voit pas rejoindre "l'OM Champions Project" de Frank McCourt à court terme. S'il ne se dit "pas insensible aux approches des clubs français et en particulier celle de Marseille" et qu'il ne se "contentera pas d'une autre année avec un aussi faible temps de jeu" à Arsenal, l'avant-centre des Bleus, 30 ans, assure que son "avenir est en Premier League. J'ai encore des titres à gagner".



Reste le cas Bafétimbi Gomis à régler. La "panthère" sera-t-elle encore phocéenne la saison prochaine ? Redevenu un joueur de Swansea à la fin de prêt d'un an à l'OM, l'attaquant de 31 ans ne souhaite pas retourner en Angleterre. Sous les couleurs ciel et blanc, il vient de réaliser sa meilleure saison sur le plan comptable (20 buts en L1). Une deuxième proposition devrait lui être transmise dans les prochaines heures mais le club turc de Galatasary lui proposerait un salaire plus avantageux.