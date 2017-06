publié le 23/06/2017 à 18:02

Il n'est pas certain que l'un remplace l'autre, mais Bertrand Traoré et Alexandre Lacazette ne devraient que se croiser à Tola-Vologe, le centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas, certain de voir son numéro dix quitter son club, devrait finaliser une première recrue de poids, du nom de Bertrand Traoré.



Ce joueur peut évoluer à tous les postes d'attaque mais a pris goût au côté droit. La défense gone en a fait elle-même l'expérience en demi-finale de Ligue Europa. C'était face à l'Ajax Amsterdam, club avec lequel Traoré s'est hissé en finale de C3. Mais cette collaboration n'a duré qu'une saison puisque le joueur était prêté - et appartient - à Chelsea.

Le gaucher, rapide, puissant et technique, pourrait débarquer dans le championnat de France contre un chèque de 19 millions d'euros. À 21 ans, il compte déjà 35 sélections. Selon son sélectionneur Paulo Duarte, "il est le prochain meilleur joueur d'Afrique". Bertrand Traoré serait la deuxième recrue lyonnaise après le latéral gauche Fernando Marçal, arrivé de Guingamp.

Lacazette pour remplacer Giroud ?

Annoncé à l'Atlético de Madrid, le vice-capitaine lyonnais n'a pu rejoindre son ami Antoine Griezmann puisque le Tribunal Arbitral du Sport a confirmé l'interdiction de recruter des Colchoneros. Lacazette, décidé à changer de club, s'est donc fait une raison et pourrait rebondir aux côtés d'Arsène Wenger. Critiqué pour ne pas dépenser de fortunes suffisantes, l'entraîneur français semble prêt à modifier sa stratégie pour l'international français (26 ans), auteur de 100 buts en 203 matches de Ligue 1. Le chèque d'environ 55 millions d'euros pourrait suffire pour obtenir l'attaquant.



En cas d'arrivée chez les Gunners, le Lyonnais succéderait à Olivier Giroud. Remplaçant à Arsenal, où il est arrivé en 2012, malgré des bonnes statistiques (16 buts) et un statut d'international, le gaucher ne souhaiterait pas revivre une saison comme celle qui vient de se terminer. Pour cela il pourrait donc changer de club et West Ham serait prêt à l'accueillir.