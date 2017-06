publié le 22/06/2017 à 11:29

Mercredi 21 juin, Cristiano Ronaldo était en Une du quotidien français L'Équipe avec ce titre : "Paris à l'affût". Vingt-quatre heures plus tard, le voilà en première page du quotidien espagnol Marca : "Cristiano présentera une offre de transfert du club français". Les rumeurs et spéculations offrent, depuis quelques jours, un véritable feuilleton autour de la situation du champion d'Europe. Selon le média madrilène, le Paris Saint-Germain aurait soumis une offre concrète au Portugais. De quoi accélérer les négociations entre le joueur et le Real Madrid.



Actuellement à la Coupe des Confédérations (Russie) avec la sélection portugaise, le Ballon d'Or France Football 2016 attendrait la fin de la compétition pour rencontrer son président, Florentino Pérez, soit le 3 juillet. Selon l'article que lui dédie L'Équipe de ce 22 juin, Ronaldo ne serait plus si enclin à quitter son club. AS, autre journal ibérique, pense même savoir que les 14,7 millions d'euros que lui réclamerait le fisc national seraient déjà versés.

Le parquet de Madrid a annoncé, mardi 13 juin, avoir déposé plainte contre le joueur pour quatre délits présumés contre le Trésor public, correspondant aux exercices fiscaux compris entre 2011 et 2014. Selon la justice, le quadruple Ballon d'Or France Football "a profité d'une structure créée en 2010 pour dissimuler au fisc les revenus générés en Espagne par les droits à l'image."



Un temps pressenti de retour à Manchester United, où il a évolué entre 2003 et 2009, Cristiano Ronaldo est désormais plus prompt à atterrir dans la capitale française. Les dirigeants du Paris Saint-Germain, selon Marca, voudraient agir en bonne et due forme : ils négocieront avec le joueur uniquement si ce dernier souhaite quitter le Real Madrid. La situation devrait donc s'éclaircir au début du mois de juillet.